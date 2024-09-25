Модні короткі стрижки 2024: актуальні зачіски які стилісти рекомендують в цьому сезоні

Короткі стрижки знову в тренді цього сезону, повідомляють експерти. Вони мають популярність завдяки своїй універсальності, практичності, підкреслюють індивідуальність.

Фахівці моди пропонують приміряти у цьому сезоні такі трендові варіанти коротких стрижок. Вони допоможуть надихнутися сучасними ідеями та експериментувати з образами.

Піксі з бічним проділом

Напрочуд елегантний варіант короткої зачіски піксі, який виділяє риси обличчя. Великий її плюс в тому, що вона не вимагає багато часу на догляд та укладання.

Щоб так підстригтися, потрібно укоротити волосся на скронях та потилиці та залишити довшим угорі. А ефектний бічний проділ зробить образ ще цікавішим.

Піксі з боковим проділом

Піксі з боковим проділом/ фото:cosmo.com.ua

Флеппер-боб

Флеппер-боб - це екстремально короткий геометричний боб у стилі флепперів. Для тих, хто не знає, флеппери, за англійської flappers — прізвисько емансипованих молодих дівчат 1920-х років, які уособлювали покоління «двадцятих, що ревуть». Довжина зачіски — до середини щік або трохи вище лінії нижньої щелепи. Важливо в цій зачісці подбати, щоб волосся було гладким, мало ніби-то «відполірований» блиск.

Флеппер-боб

Флеппер-боб

Cub cut

«Молодша сестра» хайпової зачіски wolf cut — коротша, не настільки текстурна, проте все ще edgy. Вона трохи коротша, ніж "вовчиця", доходить до підборіддя, і має більш м'яку та плавну текстуру. У соціальних мережах її часто називають "цуценя" або "вовченя", від англійського слова "cub" - дитинча.

Стилісти описують "каб кат" як суміш "шегі", "вульфкат" та "боб" . Від "боба" їй дісталася довжина до підборіддя, від "шегі" - легка недбалість і багатошаровість, а від "вовчиці" - зухвале "дике" укладання.

"Вовченя" має шари з різними переходами довжини та "рвані" кінчики, що надає образу недбалого вигляду, що нагадує гранж 90-х. Ця зачіска підходить для всіх типів та текстур волосся та може бути адаптована під ваші індивідуальні потреби.

Cub cut

Стрижка "каб кат"

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