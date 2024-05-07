Модні образи на літо для приголомшливого вигляду: їх можна легко повторити

Щоб улітку мати неперевершений вигляд, достатньо кількох речей, які можна вдало поєднувати між собою.

Безперечно, кожна жінка хоче мати незабутній вигляд, щоб виділятися з-поміж натовпу, особливо влітку. Стилісти рекомендують три повсякденні капсули з одягу, які легко повторити. До того ж, ці речі дуже просто комбінувати між собою, тому не треба буде купувати купу нового одягу. Розповідаємо, які варіанти капсул з одягу обов’язково мають бути в літньому гардеробі кожної жінки.

Топ-3 варіанти трендових образів на літо 2024

Модні експерти створили три літні капсули для приголомшливого вигляду кожної жінки. Такі поєднання обов’язково сподобаються дівчатам, адже не треба витрачати час та зусилля на придумування різних комбінацій з одягу, взуття та аксесуарів.

Три модні капсульні образи на літо 2024.

Шорти, світлий верх і білі кеди.

Топ-3 модні образи на літо, які легко повторити / Фото: Freepik

Широкі літні штани, облягаючий верх, взуття на широкій підошві.

Топ-3 модні образи на літо, які легко повторити / Фото: Freepik

Обʼємна спідниця міді/максі, облягаючий верх, лаконічне взуття на підборах і без.

Топ-3 модні образи на літо, які легко повторити / Фото: Freepik

Такі речі можна легко комбінувати між собою, ви завжди матимете стильний і водночас розкішний вигляд. Окрім того, одяг можна доповнювати аксесуарами – капелюшком, плетеною сумкою та сонцезахисними окулярами.

Також слід пам’ятати, що літній одяг повинен увиразнювати красу, приховуючи недоліки фігури, якщо такі є. Тому речі повинні бути прямого чи вільного крою, з якісних тканин, які триматимуть форму.

Літнє взуття має бути зручним, без зайвого декору. Якщо ви полюбляєте підбори, то варто обирати лаконічні босоніжки на невисоких підборах зі шнурівкою – це тренд літного сезону 2024. У такому взутті ви будете неперевершеною.

Читайте також:

У моду повернулося літнє взуття, створене за часів Франкліна Рузвельта: вибираємо топсайдери

Названо легкий спосіб, як жінкам позбутися комплексів і стати впевненими в собі

Базові речі, які повинна мати кожна жінка у своєму літньому гардеробі