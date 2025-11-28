ТСН у соціальних мережах

Модні шапки сезону зима-2025/2026: експерти назвали новий тренд

Хутряна шапка-таблетка — стильний і теплий тренд сезону.

Модні шапки// фото: cosmo.com.ua

З настанням справжніх зимових холодів потреба в теплому та надійному головному уборі стає першочерговою. Цьогоріч, як стверджують експерти від моди, в соціальних мережах з’явився новий модний фаворит — круглі шапки, виготовлені зі штучного хутра.

Цей аксесуар, який швидко став популярним, миттєво відсилає нас до елегантної моди вісімдесятих років, але в сучасному виконанні він має свіжий та актуальний вигляд.

Відродження класики: шапка-таблетка

Ця конкретна модель, відома своєю формою як шапка-таблетка, заполонила вітрини багатьох магазинів. Великі торгові мережі доклали зусиль для того, щоб зробити цей головний убір трендовим.

Сьогодні майже всі ці шапки створюються з екологічного хутра, що є важливою відмінністю від минулих десятиліть.

Перевага цих виробів у тому, що вони здатні надати відчуття розкоші та шику будь-якому зимовому комплекту одягу. На щастя, минули ті часи, коли стильний вигляд можна було створити лише за допомогою натурального хутра. Сучасна мода є етичною і доступною.

Модні шапки / Фото: face.control_ua

З чим поєднувати новий тренд

Аналізуючи те, як ці хутряні аксесуари носять у модному середовищі, можна виділити три найвдаліші варіанти поєднання:

  1. Вишуканий міський стиль. Такі шапки чудово поєднуються з довгими класичними пальтами й вовняними речами, додаючи елегантності та ностальгічної нотки до повсякденного вигляду.

  2. Вулична мода. Хутряні шапки ідеально доповнюють теплі, об’ємні екошуби або сучасні пуховики. В цьому разі хутро додає грайливості та підкреслює комфорт.

  3. Такі шапки підходять для створення яскравих ансамблів на гірськолижних курортах або під час зимового відпочинку на природ як акцентний елемент і надійний захист від холоду.

Звісно, сучасна мода дуже вільна і не вимагає суворих правил. Щоб носити цей улюблений головний убір, ви не маєте обмежувати себе певними стилями. Головне — виражайте себе і залишайтеся у теплі.

