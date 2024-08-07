Модні стрижки 2024: п'ять стрижок, які, на думку експертів, будуть в тренді восени (фото)

5 стрижок, які ви побачите всюди цієї осені

З кожним літнім днем, що минає, осінь стає все ближчою. Для багатьох це є приводом для оновлення гардеробу, для інших - ідеальний час, щоб змінити образ, величезну роль в якому відіграє нова стрижка чи зачіска.

Відома перукарка та стилістка Лаура Полко впевнена, в тренді будуть об’ємні зачіски - довге волосся шарами, довгі пасма та прядки, що відсилають до епохи 90-х. На іншому кінці спектра трендів, експерти називають боб довжиною до підборіддя. На думку Кріс Епплтон, гуру з питань волосся, стрижка боб взагалі ніколи не вийде з моди.

Експерти пропонують п’ять найкращих стрижок, на які варто звернути увагу, щоб бути в тренді в восени цього року.

Зачіски з чубчиком-шторкою

"Чубчик зі шторкою не зникне найближчим часом», — вважає Кріс Епплтон., він гарно обрамляє обличчя та надає сексуального вигляду.

Лаура Полко погоджується, зазначає універсальність зачіски з чубчиком шторкою. «Чубка-шторка має чудовий вигляд практично на всіх — вона так красиво обрамляє обличчя».

Модні стрижки,фото: www.bustle.com

Прямий боб

На думку стилістів, прямий боб - це вічний вибір. «Стрижка довжиною до підборіддя надзвичайно освіжає і завжди виглядає дуже шикарно», - вважає Епплтон. Зірки обирають цю зачіску у різних варіантах - від міні бобів до зачісок, які спадають між підборіддям і плечем. А прямий короткий боб до підборіддя – це справді позачасовий вибір.

Прямий боб, фото:www.bustle.com

Ретро стрижки

Чубчик-шторка у поєднанні з об’ємною зачіскою з великою кількістю шарів - стрижка у стилі 70-х повертається в моду. "Попрацюйте зі своєю природною текстурою, щоб створити такий кудлатий вигляд", – рекомендує Епплтон.

Ретро стрижки, фото:www.bustle.com

Зачіска з довгими шарами

Для тих, хто хоче зберегти довге волосся, є способи оновити свої пасма, не позбавляючись зайвих сантиметрів.

"Мені подобаються довгі шари, які укладені так, що це створює злегка скуйовджений вигляд. Це виглядає надзвичайно сексуально та мило", – каже Лаура Полко.

Довгі шари, фото:www.bustle.com

"Лоб" - довгий боб

Для тих, хто хоче зберегти деяку довжину волосся ще один варіант - це довгий боб. Мало того, погравши з довжиною волосся навколо обличчя, можна чудово змінити зовнішність.

Лоб, фото:www.bustle.com

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