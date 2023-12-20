Модні стрижки для власниць повного обличчя: стильні варіанти на різну довжину волосся

Якщо ви маєте кругле повне лице, тоді вам підійдуть ці стрижки, які зроблять риси вашого обличчя витонченими і збалансованими.

Підібравши правильну зачіску, можна підкреслити свою природню красу і замаскувати недоліки. Так і зі стрижками для власниць повного лиця. Правильно підібрана зачіска зробить кругле обличчя худішим й увиразнить його красу. Розповідаємо, які стрижки найбільше пасуватимуть повному типу обличчя.

Піксі

Модні стрижки для повного обличчя / Фото: pixabay.com

Ця зачіска кілька років поспіль тримається на піку популярності і не збирається покидати модний олімп. І це не дивно, оскільки вона універсальна, бо підходить абсолютно всім. Хоча жінки з повним лицем іноді вагаються – робити таку стрижку чи ні. Але тут сумніватися не варто, звичайно, треба робити. Оскільки вона не потребує укладки, врівноважує риси обличчя, робить його більш витонченим. Лише варто вибирати подовжені багатошарові варіанти.

Каре

Модні стрижки для повного обличчя / Фото: pixabay.com

Це самий вдалий варіант для жінок із круглим повним обличчям, і ось чому. У цієї зачіски безліч варіацій, вона підходить на будь-яку довжину волосся. Особливо трендовими є саме ці зачіски – багаторівневе каре, градуйований та асиметричний боб тощо. Така стрижка візуально надасть легкості повному обличчю, головне, аби нижня лінія зрізу не була на рівні щік.

Каскад

Модні стрижки для повного обличчя / Фото: pixabay.com

Така стрижка вважається універсальною, вона підходить для всіх типів обличчя і на будь-яку довжину волосся. Завдяки своїй багатошаровості ця зачіска не потребує укладання, проте завжди триматиме потрібний об’єм. Каскад ідеально підходить власницям повного лиця, бо візуально робить його худішим.

Багатошарові стрижки

Модні стрижки для повного обличчя / Фото: pixabay.com

Таких зачісок існує велика кількість, вони підходять як на коротке, так і на довге волосся. За допомогою багатошарової стрижки можна збалансувати риси обличчя – підкресли природню красу очей і приховати повні щоки. Зачіску можна підібрати із чубчиком, проте важливо пам’ятати, що він повинен бути асиметричним і довгим. Оскільки прямий і короткий чубчик візуально збільшить кругле повне обличчя. Можна зупинити свій вибір на асиметричному або чубчику-шторці.

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