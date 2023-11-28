Модні стрижки на коротке волосся для жінок за 60: омолоджують і тримають форму без укладання

Такі стрижки не потребують укладки і омолоджують, тому будуть ідеальним варіантом для зрілих жінок.

Кожна жінка хоче виглядати молодо і привабливо – це незаперечний факт. Навіть якщо вже давно за п’ятдесят чи шістдесят. Стилісти рекомендують жінкам зрілого віку омолоджуючі зачіски на коротке волосся, які не потрібно укладати. Також спеціалісти радять підбирати стрижку, враховуючи декілька важливих факторів: структуру і довжину волосся, тип обличчя та спосіб життя. Розповідаємо, які стрижки будуть ідеальними для жінок у такому віці, що омолоджують і тримають форму без укладки.

Раніше ми писали, як правильно фарбувати волосся вдома, щоб колір тримався більше 2 місяців.

Каре

Стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / Фото: pixabay.com

Така стрижка підходить для будь-якого типу обличчя та структури волосся. Каре може бути асиметричним, з філірованими кінчиками, з чубчиком чи без. Така зачіска тримається без укладки, має омолоджуючий ефект. Лише варто радитися зі своїм майстром, щоб вибрати той варіант каре, який підійде саме вам.

Піксі

Стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка дуже популярна і тримається на піку модних трендів не один рік. Оскільки ідеально підходить тим пані, які не хочуть годинами укладати свої локони. Ця зачіска має омолоджуючий ефект і надає об’єму тонкому волоссю. Також вона буде ідеальною для тих, хто має неслухняні локони. Зачіска може бути з чубчиком чи без, підходить до будь-якого типу волосся.

Каскад

Стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / Фото: pixabay.com

Це вкрай практична зачіска для жінок за п’ятдесят, які мають тонке волосся. Цю стрижку можна робити на будь-яку довжину, вона ідеально пасуватиме на коротке волосся і локони середньої довжини. Завдяки своїй формі зачіска абсолютно не потребує укладки, вона надає тонкому волоссю гарного об’єму. За рахунок цього локони виглядають природніми та живими.

Подовжене каре

Стрижки на коротке волосся для жінок за 60 / Фото: pixabay.com

Така стрижка має омолоджуючий ефект і візуально створює об’єм. Тому чудово пасуватиме зрілим жінкам, які мають тонке волосся. Ця стрижка може навіть украсти декілька кілограмів, оскільки видовжує овал обличчя за рахунок своєї форми. Єдине, цю зачіску можна зробити на волосся середньої довжини. Для короткого краще вибрати інший варіант стрижки.

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