Модні стрижки, які омолоджують, найкращі варіанти для жінок 40 плюс

Варіанти трендових стрижок для жінок з різною формою обличчя 40+.

Пропонуємо варіанти модних стрижок для жінок після 40, які будуть в тренді і наступного року для різної форми обличчя, що візуально його підтягують.

Бланд боб

Вже класична стрижка боб напевно ніколи не вийде із моди.

Трендовий варіант - боб із чіткими градуйованими пасмами, які сягають лінії плечей і нижче. Внаслідок подовжених пасм зачіска ніби «підтягує» обличчя.

Бланд боб може бути з чубчиком, який зробить погляд більш виразним і дозволить приховати вікові зміни на шкірі у зоні лоба та очей.

Ця стрижка надає волоссю візуальної густоти та екстраординарного об’єму, підійде власницям тонких ослаблених локонів.

Бланд боб

Каре

Стрижка, як на думку експертів також буде популярною у 2025 році.

Стилісти вважають її універсальною стрижкою, яка підходить для волосся будь-якої довжини та структури.

Залежно від форми обличчя стилісти рекомендують жінкам за 40, щоб мати молодший вигляд різні варіанти каре - багатошарове каре, подовжене каре, градуйоване каре, коротке каре, боб-каре, каскад-каре ну і класичне каре.

Боб-каре

Каскад

Каскад – одна з найкращих стрижок для жінок після сорока.

Її можна робити на волосся будь-якої довжини.

Завдяки плавним переходам пасма чітко структуровані, що дозволяє тримати форму навіть без укладання. Волосся виглядає об'ємним, набуває рухливості під час ходьби, завдяки чому образ стає легким ти динамічним та омолоджує.

Стрижка не потребує укладання та гарно відростає.

Каскад

Безпрограшним варіантом стрижок для жінок за сорок, які не хочуть кардинально змінювати довжину волосся є будь-які багатошарові стрижки

Перевага багатошарових стрижок у тому, що вони, якщо правильно підбирати їх до форми обличчя, омолоджують.

Власницям круглого та квадратного обличчя слід обирати багатошарову стрижку, пасма якої обрамлятимуть лице та видовжуватимуть його. Таку стрижку можна акцентувати довгим чи косим чубчиком.

Якщо ви власниця овального обличчя, вам підійде багатошарова стрижка до плечей, з чубчиком, який закінчуватиметься на рівні очей.

Власницям трикутного обличчя обмежень по довжині не має, їм пасуватимуть всі багатошарові стрижки з чубчиком

Читайте також: