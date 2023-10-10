Модні стрижки, які зроблять молодшою: зачіски для жінок 50-ти років із круглим та повним обличчям

Жінка з віком стає вишуканою та гарнішою. А щоб підтримувати свій елегантний образ, можна просто змінити зачіску, яка допоможе виглядати молодшою та ефектною. Розповідаємо, які стрижки потрібно робити жінкам у п’ятдесят років, щоб удосконалити та довершити свій образ.

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Якими повинні бути омолоджуючі стрижки для повного обличчя

Найголовніше правило, яке працює після 45-ти років – чим старша жінка, тим коротшим повинне бути волосся. Стрижку потрібно вибирати згідно структури вашого волосся, типу обличчя та способу життя. Для когось коротким може бути волосся до плечей, а для інших це буде велика довжина. Зачіска повинна не приховувати вік, а підкреслювати найкращі риси обличчя. Тому не варто вдаватися до занадто рішучих експериментів зі своїм волоссям. Тут буде грати правило «золотої середини». Також варто обирати такі зачіски, які не вимагають укладки, і достатньо буде просто після миття голови висушити волосся феном та розчесати свої локони.

Важливо дотримуватися ще одного правила при виборі зачіски. Стрижка для жінки після 50-ти років повинна бути багатошаровою, це пожвавить її стиль, надавши руху та об’єму будь-якому типу локонів.

Які найкращі омолоджуючі стрижки у 2023 році

Стилісти та майстри перукарського мистецтва рекомендують жінкам 50+, які мають повне обличчя, звернути свою увагу на декілька зачісок. Це універсальні стрижки, які підходять практично всім і не вимагають часу на укладку, достатньо буде просто пройтися щіткою для волосся. Ці зачіски виграшно виглядають як на густому волоссі, так і на рідкому, вони роблять образ рухливішим, тому власниця такої стрижки матиме молодший вигляд.

Красива жіноча стрижка боб

Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Ця зачіска підходить для будь-якого типу обличчя. Стрижка боб абсолютно не потребує укладки – ви матимете стильний вигляд за будь-якої ситуації. Існує декілька варіантів – з видовженими пасмами, з чубчиком і без, об’ємна. Ваш перукар підбере вам саме той тип, який пасуватиме до вашого обличчя.

Піксі для жінок після 50 років

Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Цю зачіску придумали для ультракороткого волосся без чубчика. Але зараз майстри винайшли безліч варіантів цієї стрижки: вона може бути з чубчиком і без, з видовженими пасмами. Піксі ідеально підходить для кучерявого волосся. Цей варіант зачіски відразу омолодить вас на декілька років.

Стрижка каре для жінок після 50 років

Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Це класична зачіска, про яку всі знають. А новомодні варіанти стрижки пропонують об’ємне каре, із чубчиком, градуйоване тощо. Для пані за 50 років підійде об’ємний варіант без чітких геометричних ліній, оскільки вони можуть лише увиразнити ваш вік. А щоб видовжити кругле чи повне обличчя, можна робити варіанти з видовженими пасмами і розмитими лініями.

Короткий каскад для жінок після 50 років

Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Градуйовані багаторівневі стрижки – це ідеальний варіант для жінок за 50. Оскільки саме така структура зачіски підкреслює красу та маскує недоліки від вікових змін на шкірі обличчя. Така стрижка абсолютно не потребує укладки, каскад плавно лягає після миття та сушки волосся. Для жінок із тонкими локонами – це просто порятунок, оскільки така зачіска завжди надаватиме об’єму тонкому волоссю.

Багатошарові короткі стрижки для жінок 50 років

Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Для жінок, які завжди носили довге волосся, і не хочуть ризикувати короткими стрижками, є багатошарові стрижки. Ці зачіски створюють текстурний об’єм волосся, тим самим допомагають приховати втрату густоти локонів. Усі омолоджуючі стрижки для жінок після 50-ти повинні бути багаторівневими, вони завжди виграшно виглядатимуть і на густому, і на рідіючому волоссі.

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