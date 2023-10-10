Модні светри 2023 року: названий трендовий силует

Які светри в тренді цього осінньо-зимового сезону
Для забезпечення комфорту в холодну пору року, варто подбати про теплий гардероб. У цьому сезоні в тренді такі фасони:
Оверсайз светри
Цієї осені залишаються популярними прості об'ємні светри чоловічого крою. Великий светр, ніби знятий із чоловічого плеча, вже багато сезонів поспіль залишається на піку популярності.
Оверсайз светри можна поєднувати з теплими штанами, спідницями та сукнями. Вони виглядають дуже стильно і вигідно виділяються серед інших моделей.
Светри з об’ємними рукавами
Щоб зробити свій образ ефектнішим, слід звернути увагу на светри з об’ємними рукавами. Зараз можна підшукати безліч варіантів з рукавами кльош, об’ємними рукавами з вирізами тощо. Такі рукави додадуть до образу родзинку.
Лаконічні однотонні светри
Класичний та мінімалістичний дизайн завжди в тренді. Такі светри легко поєднуються з різними стилями одягу та доповнюють ваш образ.
Пухнасті светри, варіанти з мохеру
Якщо ви шукаєте теплі та затишні светри, то варто звернути увагу на пухнасті светри чи моделі з мохеру. Вони додадуть тепла та комфорту.
Ошатні джемпери з декором
Якщо ви шукаєте щось більш оригінальне, то обирайте светри з цікавим візерунком чи декором. Вони додають образу елегантності та стилю.
Наймодніший силует светрів цього сезону
Стилі, матеріал може відрізнятися, однак об'єднує всі ці светри круглий виріз, який надає їм сучасний та елегантний вигляд.
Як стверджують фахівці у сфері моди наймоднішими светрами осені-зими 2023/2024 є саме светри з круглим вирізом горловини.
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