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Модні светри 2023 року: названий трендовий силует

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Модні светри 2023 року: названий трендовий силует

Модні светри 2023

Які светри в тренді цього осінньо-зимового сезону

Для забезпечення комфорту в холодну пору року, варто  подбати про теплий гардероб. У цьому сезоні  в тренді такі фасони:

Оверсайз светри

 Цієї осені залишаються популярними  прості об'ємні светри чоловічого крою. Великий светр, ніби знятий із чоловічого плеча, вже багато сезонів поспіль залишається на піку популярності. 

Оверсайз светри можна поєднувати з теплими штанами, спідницями та сукнями.  Вони виглядають дуже стильно і вигідно виділяються серед інших моделей.

Оверсайз светри / ©
Оверсайз светри

Светри з об’ємними рукавами

Щоб зробити свій образ ефектнішим, слід звернути увагу на светри з об’ємними рукавами. Зараз можна підшукати безліч варіантів з рукавами кльош, об’ємними рукавами з вирізами тощо. Такі рукави додадуть до образу родзинку.

Светри 2023 / ©
Светри 2023

Лаконічні однотонні светри

Класичний та  мінімалістичний дизайн завжди в тренді. Такі светри  легко поєднуються з різними стилями одягу та доповнюють ваш образ.

Однотонні светри / ©
Однотонні светри

Пухнасті светри, варіанти з мохеру

Якщо ви шукаєте теплі та затишні светри, то варто звернути увагу на пухнасті светри чи моделі з мохеру. Вони додадуть  тепла та комфорту.

Рухнасті светри 2023 / ©
Рухнасті светри 2023
Светри з мохеру / ©
Светри з мохеру

Ошатні джемпери з декором

Якщо ви шукаєте щось більш оригінальне, то обирайте светри з цікавим візерунком чи декором. Вони додають образу елегантності та стилю.

Светри з візерунком / ©
Светри з візерунком
Модні светри 2023 / ©
Модні светри 2023

Наймодніший силует светрів цього сезону

Стилі, матеріал може відрізнятися, однак об'єднує всі ці светри  круглий виріз, який надає їм сучасний та елегантний вигляд.

 Як стверджують фахівці у сфері моди наймоднішими светрами осені-зими 2023/2024 є  саме светри з круглим вирізом горловини.

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Дата публікації
Перегляди
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