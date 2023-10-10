Модні светри 2023 року: названий трендовий силует

Які светри в тренді цього осінньо-зимового сезону

Для забезпечення комфорту в холодну пору року, варто подбати про теплий гардероб. У цьому сезоні в тренді такі фасони:

Оверсайз светри

Цієї осені залишаються популярними прості об'ємні светри чоловічого крою. Великий светр, ніби знятий із чоловічого плеча, вже багато сезонів поспіль залишається на піку популярності.

Оверсайз светри можна поєднувати з теплими штанами, спідницями та сукнями. Вони виглядають дуже стильно і вигідно виділяються серед інших моделей.

Оверсайз светри

Светри з об’ємними рукавами

Щоб зробити свій образ ефектнішим, слід звернути увагу на светри з об’ємними рукавами. Зараз можна підшукати безліч варіантів з рукавами кльош, об’ємними рукавами з вирізами тощо. Такі рукави додадуть до образу родзинку.

Светри 2023

Лаконічні однотонні светри

Класичний та мінімалістичний дизайн завжди в тренді. Такі светри легко поєднуються з різними стилями одягу та доповнюють ваш образ.

Однотонні светри

Пухнасті светри, варіанти з мохеру

Якщо ви шукаєте теплі та затишні светри, то варто звернути увагу на пухнасті светри чи моделі з мохеру. Вони додадуть тепла та комфорту.

Рухнасті светри 2023

Светри з мохеру

Ошатні джемпери з декором

Якщо ви шукаєте щось більш оригінальне, то обирайте светри з цікавим візерунком чи декором. Вони додають образу елегантності та стилю.

Светри з візерунком

Модні светри 2023

Наймодніший силует светрів цього сезону

Стилі, матеріал може відрізнятися, однак об'єднує всі ці светри круглий виріз, який надає їм сучасний та елегантний вигляд.

Як стверджують фахівці у сфері моди наймоднішими светрами осені-зими 2023/2024 є саме светри з круглим вирізом горловини.

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