Модні жіночі штани 2024: чотири ідеальні пари для кінця літа та початку осені

В міжсезоння, як правило, викликає питання, що одягнути, коли літня спека пішла у минуле, а осінні холоди ще не наступили. Не потрібно різко переходити від легких, невагомих текстур до щільних матеріалів. Це стосується і штанів, важливого елементу офісного стилю, вони повинні вписуватися в дрескод, в той час бути зручними та приємними для тіла.

Експерти радять, в першу чергу звернути увагу на такі види штанів для складання ваших образів у міжсезоння наприкінці літа та на початку осені.

Вільні джинси

Мішкуваті джинси - це завжди практично, зручно та актуально. Об'ємний крій нагадує про моду дев'яностих. Такі джинси ідеально поєднуються з однотонним кроп-топом, приталеним жилетом. Сучасно виглядатиме поєднання вільних джинсів з вільними футболками.

Вільні джинси

Класичні штани

Класичні штани на те і є класичними, що підійдуть для будь-якого капсульного гардероба. Ця модель завжди приваблює своєю елегантністю. Стилісти рекомендують до них цікаві елементи, як от інтегрований ремінь чи подвійна застібка. Поєднуйте класичні штани з жакетами вільного крою та довгими жилетами.

Класичні штани

Чорні штани

Чорні костюмні штани — потрібний елемент гардероба. Вони не обхідні для роботи чи навчання, для різноманітних урочистих подій. Елегантний образ без них не мислимий, водночас такі штани універсальні, вони вдало поєднуються з безліччю речей — з сорочками, футболками, з різноманітним взуттям — балетками, лоферами.

Чорні штани

Штани-парашути

Знову таки модель, яка прийшла з 90-х має вільний крій, фіксується на щиколотках за допомогою гумки. Модель нагадує про спортивну естетику, але стилісти пропонують використовувати їх у повсякденних образах та обрати парашути нейтральних кольорів. Поєднувати штани-парашути можна з верхом оверсайзом та класичними жакетами.

Штани парашути

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