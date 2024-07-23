Модні жіночі стрижки: їх обов’язково потрібно приміряти у цьому році

Ці жіночі стрижки варто спробувати 2024 року, вони у тренді

Зміна зачіски ㅡ напевно, найпростіший і найшвидший спосіб оновити образ та змінити життя. Модна зачіска підіймає настрій, підкреслює індивідуальність жінок та дівчат, надає впевненості у собі.

Пропонуємо для натхнення варіанти трендових стрижок для довгого та короткого волосся цього року.

Шеггі

Багатошарова стрижка, яка має недбалий вигляд коригує овал обличчя. Вона справжня знахідка для власниць кучерявого волосся, одна з небагатьох стрижок, яка пасує кучерявим пасмам, має чудовий вигляд як з чубчиком, так і без нього.

Стрижка шеггі

Біксі

Це варіант короткої стрижки, яка запозичила різноманітні елементи від різних стрижок. Біксі нагадує стрижку ельфа, вона багатошарова, має прикореневий об’єм, укорочені віскі. Від каре біксі запозичила подовжені пасма спереду. Потилиця у бікси укорочена, за бажанням, її можна взагалі голити.

Взагалі є дуже багато варіацій стрижки - вона може бути багатошаровою, асиметричною з подовженим або укороченим чубчиком, як перевернутий боб, зовсім короткою.

Стрижка біксі

Метелик

Стрижка метелик на середнє та довге волосся вистригається у декілька шарів - найкоротший у верхівки, контрольний у підборіддя і ще один по довжині.

При укладанні шари утворюють форму, дуже схожу на крила метелика, тому зачіска й отримала таке ім’я.

Стрижка чудово підходить не тільки жінкам густим волоссям, але і власницям тонких локонів, тому що візуально додасть їм густоти та об’єму.

Стрижка метелик

Тупий боб

Тупим боб називають через лінію зрізу, яка вистригається по прямій ніби під лінійку. Тут ви не зустрінете ні рваних пасм, ні асиметричних перепадів. Такий варіант підійде до будь-якої форми обличчя. Прямий зріз надасть зачісці обсягу на кінчиках, локони виглядають стильно і лаконічно.

Стрижка має багато переваг - власницям тонкого волосся вона надасть об’єму, може приховати візуально брилі та зморшки, а тим, кому потрібно, поміняє овал, «підігнавши» його під класичний трикутник.

Стрижка тупий боб

Андеркат піксі

Стрижка з укороченою потилицею та скронями для тих, хто не боїться експериментувати. Ця стрижка має свою особливість - з боків розчесаний прямий чи похилий чубок і правильно підстрижені віскі. Така стрижка робить образ сміливішим і яскравішим. Андеркат відмінно виглядатиме як на тонкому, так і на густому волоссі, надаючи їм легкість і об'єм.

Стрижка андеркат піксі

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