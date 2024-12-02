Модний колір цієї зими: як його стилізувати і з чим поєднувати — добірка образів

Як стилізувати цей модний колір узимку?

Модна спільнота обрала колір зими 2024-2025. Зіркою сезону став глибокий вишневий відтінок бургунді. Він ідеальний для холодної пори року. Вишневий відтінок бургунді додає образові розкоші та витонченості, має елегантний і жіночний вигляд та беззаперечно підкреслить індивідуальність кожної панянки.

У матеріалі ТСН.ua покажемо, як легко додати до свого гардеробу речі кольору бургунді.

Відтінок бургунді може варіюватися від насичено-винного і терпко-вишневого до ніжного малинового. Цей колір дуже гарно поєднується з іншими. Стильний вигляд матиме поєднання з коричневим, сірим, блакитним та зеленим. У відтінку бургунді можна обрати і верхній одяг, і аксесуари, як-от шарфик, рукавички чи сумочку, а також і спідниці, і штани, і кофтинки.

Добірка образів

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Як стилізувати та із чим поєднувати речі кольору бургунді. Фото з мережі Іnstagram.

Нагадаємо, блогерка Lara Runarsson показала цікавий спосіб стилізації звичайного кардигана. Такий варіант носіння додасть краплину шарму вашому образу. Для створення образу вам знадобиться лише атласна стрічка.

Читайте також: