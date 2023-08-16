Модний колір волосся 2023 року: три головні тренди, на які варто звернути увагу цієї осені та зими

Колір волосся — це не лише спосіб вираження себе, але й справжній художній витвір. Які тренди будуть модними восени та взимку 2023-2024?

Яке фарбування буде модним: три основні техніки

Одним з найзатребуваніших трендів стає плавне розтягування кольору по всій довжині волосся. Завдяки цьому методі професіонал може створити природний перехід від темного коріння до більш світлих кінців. Така техніка дозволяє зберегти природність образу, а також надає волоссю легкого ефекту вицвітання на сонці.

Плавне розтягнення кольору по всій довжині волосся / Фото: ТСН.ua

Плавні переходи підкреслюють красу волосся, а також створюють м'яку рамку навколо обличчя, надаючи йому більш сяючого, доглянутого вигляду.

Ще однією популярною технікою, яка стане актуальною восени та взимку 2023-2024, стилісти називають контуринг. Цей метод фарбування вже був досить модним і ось знову повертається до своєї слави. І це зовсім не випадково. Завдяки контурингу можна скоригувати форму обличчя, зробити його більш овальним та гармонійним, прибрати деякі недоліки.

Контуринг — популярний тренд осені-зими 2023-2024 / Фото: Фото з відкритих джерел

Однак, щоб отримати дійсно ефективний результат, варто довіритися професіоналу, який зможе правильно підібрати відтінок та пасма, щоб досягти гармонії. Справжнім акцентом цього сезону стає мистецтво експериментувати з кольорами. Тому, якщо ви достатньо сміливі, можна спробувати рожеві чи сині нюанси. Завдяки яскравим пасмам можна створити динамічний вигляд, підкреслити стиль.

Ще один цікавий тренд, який підкорює серця модниць — приховане фарбування. Ця техніка полягає в тому, що затонувати лише нижній шар волосся, чи окремі пасма так, щоб це залишалося непомітним, доки ви не зробите укладання. Таке рішення досить цікаве і додає образу "родзинки".

Техніка "приховане фарбування" / Фото: ТСН.ua

Ще однією перевагою прихованого фарбування можна назвати його практичність. Через те, що пофарбовані пасма розташовуються під верхнім шаром волосся, не потрібно часто відвідувати стиліста, щоб підфарбувати корінці. Якщо ви цінуєте зручність та ефектність, ця техніка стане чудовим вибором.

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