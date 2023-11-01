Модні чоботи сезону осінь-зима 2023/2024: у тренді – коричневий колір

Які чоботи модні цього сезону.
Перш за все, у цьому сезоні експерти радять замість чорного вибирати коричневе взуття. Коричневі чоботи та черевики займають головні позиції в рейтингу трендів цього сезону. Таке взуття можна носити з будь-який одягом.
Крім кольору фахівці моди радять вибирати такі моделі:
Чоботи на підборах
Їх можна одягати як у класичному повсякденному образі у стилі француженок, так і з модним streetstyle-вбранням.
Байкерські черевики
Байкерські черевики, які були модні в 90-х роках, знову стали трендовими.
Особливістю цих черевиків, крім пряжок і різноманітних ремінців, є широкий крій – це робить їх універсальними для носіння.
Коричневі ботильйони
На піку ті моделі ботильйонів, які мають широкий і зручний каблук.
Ковбойські черевики
Ковбойські чоботи та черевики можна носити і влітку, і взимку.
Замшеві чоботи
Якщо у вас є коричневі замшеві чоботи, приготуйте їх для осіннього сезону-2023.
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