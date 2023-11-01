Модні чоботи сезону осінь-зима 2023/2024: у тренді – коричневий колір

Які чоботи модні цього сезону.

Перш за все, у цьому сезоні експерти радять замість чорного вибирати коричневе взуття. Коричневі чоботи та черевики займають головні позиції в рейтингу трендів цього сезону. Таке взуття можна носити з будь-який одягом.

Крім кольору фахівці моди радять вибирати такі моделі:

Чоботи на підборах

Їх можна одягати як у класичному повсякденному образі у стилі француженок, так і з модним streetstyle-вбранням.

Модні чоботи 2023 року

Байкерські черевики

Байкерські черевики, які були модні в 90-х роках, знову стали трендовими.

Особливістю цих черевиків, крім пряжок і різноманітних ремінців, є широкий крій – це робить їх універсальними для носіння.

Байкерські чоботи

Коричневі ботильйони

На піку ті моделі ботильйонів, які мають широкий і зручний каблук.

Коричневі ботильйони

Ковбойські черевики

Ковбойські чоботи та черевики можна носити і влітку, і взимку.

Ковбойські чоботи

Замшеві чоботи

Якщо у вас є коричневі замшеві чоботи, приготуйте їх для осіннього сезону-2023.

Модні чоботи 2023 року

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