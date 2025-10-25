Модний манікюр-2026: гармонія кольору, пастелі й блиску на ваших нігтях

Головні тренди манікюру на 2026 рік / © unsplash.com

Ера повного нюду минає. Її місце займають колір, блиск і комфортна форма нігтів. Тепер довжина обирається не за трендом, а відповідно до темпу життя. Головне правило — один акцент, який підкреслює стиль без надмірностей.

Кольорова палітра за сезонами

Осінь. Бордо, каштан, шоколад, теракота. Ідеальна форма — м’який квадрат, середня довжина.

Зима. Гліттер, ефект “котячого ока”, глибокі насичені тони. Дозволена трохи більша довжина.

Весна. Пастель із серпанком диму: фісташка, чайна троянда, кремовий персик, небесний. Найкраще пасує овальна форма.

Літо. Нюдовий тон на засмаглій шкірі й яскраві соковиті акценти: манго, папая, прохолодна синь. Перевага — короткі нігті.

Фініш і форма

Глянець знову фаворит. Він створює доглянутий вигляд, ловить світло та візуально вирівнює нігтьову пластину. Матове покриття — лише штрих: на одному пальці, у невеликій вставці чи в парі з глянцем. Найактуальніші форми — м’який квадрат і класичний овал.

Дизайн без перевантаження

У моду повертаються стримані техніки: тонка втирка, “котяче око”, кольоровий френч, мінімалістичні малюнки. Усе будується навколо одного акценту: візерунок лише на безіменному пальці, легка втирка по контуру чи міні-стікер.

Природна гама

Піщаний, кораловий, моховий, морська синь — відтінки, що легко поєднуються з одягом і прикрасами, надаючи образу вишуканої простоти.