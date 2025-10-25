- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Модний манікюр-2026: гармонія кольору, пастелі й блиску на ваших нігтях
2026 року манікюр стає сміливішим за кольором і водночас лаконічнішим за формою. Нюдові відтінки залишаються класикою, проте вже не єдинім рішенням. На перший план виходять складні природні тони, витончені деталі та одна виразна ідея, що формує цілісний образ.
Ера повного нюду минає. Її місце займають колір, блиск і комфортна форма нігтів. Тепер довжина обирається не за трендом, а відповідно до темпу життя. Головне правило — один акцент, який підкреслює стиль без надмірностей.
Кольорова палітра за сезонами
Осінь. Бордо, каштан, шоколад, теракота. Ідеальна форма — м’який квадрат, середня довжина.
Зима. Гліттер, ефект “котячого ока”, глибокі насичені тони. Дозволена трохи більша довжина.
Весна. Пастель із серпанком диму: фісташка, чайна троянда, кремовий персик, небесний. Найкраще пасує овальна форма.
Літо. Нюдовий тон на засмаглій шкірі й яскраві соковиті акценти: манго, папая, прохолодна синь. Перевага — короткі нігті.
Фініш і форма
Глянець знову фаворит. Він створює доглянутий вигляд, ловить світло та візуально вирівнює нігтьову пластину. Матове покриття — лише штрих: на одному пальці, у невеликій вставці чи в парі з глянцем. Найактуальніші форми — м’який квадрат і класичний овал.
Дизайн без перевантаження
У моду повертаються стримані техніки: тонка втирка, “котяче око”, кольоровий френч, мінімалістичні малюнки. Усе будується навколо одного акценту: візерунок лише на безіменному пальці, легка втирка по контуру чи міні-стікер.
Природна гама
Піщаний, кораловий, моховий, морська синь — відтінки, що легко поєднуються з одягом і прикрасами, надаючи образу вишуканої простоти.