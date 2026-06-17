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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Модний педикюр на літо-2026 — ці кольори пасуватимуть до будь-яких босоніжок (фото)

Літній педикюр — це більше, ніж просто догляд за нігтями. Він робить образ стильним і завершеним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Педикюр на літо.

Педикюр на літо / © Instagram

Влітку педикюр стає не просто елементом догляду, а важливою деталлю образу. Від класичного френча до яскравих кольорів і перламутрових покриттів — цього сезону в тренді поєднання елегантності, мінімалізму та свіжих акцентів.

Про найелегантніші варіанти педикюру, які варто спробувати цього літа, повідомили експерти видання Vogue México.

Нинішнє літо пропонує чимало стильних варіантів педикюру на будь-який смак — від витонченого французького до модного масляно-жовтого відтінку. Експерти радять обирати дизайни, які легко поєднуються з відкритим взуттям і літнім гардеробом.

Французький педикюр

Наймодніший педикюр літа-2026 — це, безумовно, класичний французький. Стиль, який повертається від 2000-х. Саме він принесе ту саму нотку елегантності на ніжки.

Французький педикюр / © Instagram

Французький педикюр / © Instagram

Французький педикюр / © Instagram

Французький педикюр / © Instagram

Педикюр синього кольору

Синій — один з наймодніших кольорів цього сезону незалежно від обраного відтінку. У тренді — від крижаного або темно-синього до ніжнішого небесно-блакитного.

Педикюр синього кольору / © Instagram

Педикюр синього кольору / © Instagram

Педикюр синього кольору / © Instagram

Педикюр синього кольору / © Instagram

Педикюр кольору «пало-де-роза»

Лак для нігтів цього кольору — пудрового — незмінний фаворит сезону. Він пасуватиме до будь-якого вбрання і будь-якої пари відкритого взуття. Це ідеальний вибір для втілення мінімалістичного тренду на нігтях.

Педикюр кольору «пало-де-роза» / © Instagram

Педикюр кольору «пало-де-роза» / © Instagram

Педикюр кольору «пало-де-роза» / © Instagram

Педикюр кольору «пало-де-роза» / © Instagram

Масляно-жовтий педикюр

Масляно-жовтий колір на нігтиках знову повернувся у тренди. Щоб максимально підкреслити ефект, поєднайте його з французьким манікюром з кінчиками. Результатом буде гламурний, свіжий і передусім дуже літній варіант.

Масляно-жовтий педикюр / © Instagram

Масляно-жовтий педикюр / © Instagram

Масляно-жовтий педикюр / © Instagram

Масляно-жовтий педикюр / © Instagram

Педикюр з перловим ефектом

Це глянцеве покриття — вічна класика. Його можна досягти, наносячи перламутрову хромову пудру на білу основу або використовуючи перламутровий лак, як у 90-х.

Педикюр з перловим ефектом / © Instagram

Педикюр з перловим ефектом / © Instagram

Педикюр з перловим ефектом / © Instagram

Педикюр з перловим ефектом / © Instagram

Червоний педикюр

Класичний червоний педикюр не міг оминути цей список, адже його актуальність не вичерпана. Якщо у вас холодний підтон шкіри, оберіть яскраві відтінки — вишневий або бордовий. Якщо теплий — найкраще пасуватимуть мідні або помаранчеві відтінки.

Червоний педикюр / © Instagram

Червоний педикюр / © Instagram

Червоний педикюр / © Instagram

Червоний педикюр / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що у моду увірвався несподіваний відтінок нігтів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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