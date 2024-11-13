Мох і лишайники на плодових деревах: копійчаний засіб для захисту саду від грибка

Як позбутися моху та лишайників в саду

Підготовка саду до зимівлі включає обрізку плодових дерев, підгодівля саду та захист від шкідників та хвороб.

Перед тим, як обрізати дерева, звичайно очищають та обробляють стовбури від нашарувань лишайників та мохів.

На перший погляд, здається, що проблема лишайників є суто естетичною, вкриті плямами дерева, просто мають поганий вигляд. Але не лише — мох та лишайники на корі блокують дихання дерева, уповільнюють його зростання та зменшують урожай. І найголовніше, у заростях мохів та лишайників зимують шкідники, ховаються спори грибів – паразитів. Тому, боротися з лишайниками особливо у старих садах — обов'язковий етап підготовки до зими. А пізня осінь, після опадання листя – найкращий час для того, щоб впоратися із проблемою.

Спочатку механічно очищають стовбури жорсткою щіткою. Його проводять лише на старих деревах, з товстою корою. Така процедура дозволить позбавити притулків плодожерці, плодовим кліщам, видалити спори монілії та парші, що осіли на мох. Але це надзвичайно трудомісткий процес, який супроводжується високим ризиком пошкодження самої кори.

Фахівці рекомендують обробити розчином залізного купоросу

Як позбутися моху та лишайників на деревах

Досвідчені городники рекомендують для боротьби з лишайниками використовувати просту сіль та марганцівку. Результат від цього методу чудовий, навіть після першої обробки.

Переваги цього методу — не потрібно попередньо очищати лишайники, вони висохнуть та відпадуть. По-друге, засіб бюджетний та є у кожній господині та повністю безпечний для рослин

Спочатку потрібно приготувати розчин марганцівки, він повинен бути світло-рожевого кольору. За допомогою пульверизатора розчином марганцівки обробляються кора на деревах.

Наступного дня готується сольовий розчин — на 10 літрів води додається одна склянка кухонної солі, ретельно перемішується до повного розчинення. Оприскуємо сольовим розчином кору. Лишайники відпадуть на очах.

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