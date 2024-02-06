Мокрий чи сухий, холодний чи гарячий ніс у кота: який він повинен бути та коли варто хвилюватися

Чому у кішки чи кота мокрий ніс, яким він повинен бути
Поширена думка, що, якщо котячий ніс холодний і вологий, значить, домашній улюбленець здоровий, а якщо гарячий і сухий – захворів. Чи справді це так, що кажуть з цього приводу фахівці, ветеринари?
Переважно коти мають вологий, холодний ніс. Але це не обов'язкова ознака здоров'я тварини. Здоровий кіт може бути з сухим носом, так само як кіт з проблемами — вологим, вважає ветеринар Арнольд Плотнік.
Фахівці пояснюють, що вологим ніс кішки може бути через те, що:
- Потові залози, що зволожують і охолоджують шкіру.
- Сльозові канали котів теж поєднані з носом і це теж може бути причиною його вологості.
- Вологим ніс кота може стати, коли тварина миється.
Врешті решт вологим носик кота може бути через те, що він пив воду з миски, а сухим — бо погрівся на сонці, або біля батареї.
Коли потрібно хвилюватися через мокрий чи сухий ніс
Якщо ніс не просто вологий, а з нього буквально тече, потрібно звернутися до ветеринара.
Нежить у кота може бути викликаний різними проблемами зі здоров’ям:
- Запаленням верхніх дихальних шляхів.
- Поліпами в носику.
- Захворюваннями зубів.
- Грибковою інфекцією.
- Алергією.
Врешті решт, у котячому носі може щось застрягнути. А якщо виділення з котячого носа мають домішки крові – звернутися до ветеринара потрібно негайно.
Зміна рівня вологості носа у кота протягом дня – це нормальне явище. На що ще звернути увагу?
Потрібно почати турбуватися, це коли ви помічаєте у своєї кішки інші симптоми як то чхання, сльозогінність очей, втому, втрату апетиту, блювоту, діарею, сильну спрагу або сечовиділення.
Якщо ви підозрюєте, що у вашого домашнього улюбленця жар, потрібно виміряти температуру. Для цього вам потрібно буде ввести градусник у пряму кишку. Якщо вихованця температура перевищує 39°C, це ознака того, що він хворий.
Читайте також:
- Як назвати кота чи собаку: популярні, прикольні та кумедні клички
- Скільки живуть домашні та вуличні коти, які породи живуть найдовше