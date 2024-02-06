Мокрий чи сухий, холодний чи гарячий ніс у кота: який він повинен бути та коли варто хвилюватися

Чому у кішки чи кота мокрий ніс, яким він повинен бути

Поширена думка, що, якщо котячий ніс холодний і вологий, значить, домашній улюбленець здоровий, а якщо гарячий і сухий – захворів. Чи справді це так, що кажуть з цього приводу фахівці, ветеринари?

Переважно коти мають вологий, холодний ніс. Але це не обов'язкова ознака здоров'я тварини. Здоровий кіт може бути з сухим носом, так само як кіт з проблемами — вологим, вважає ветеринар Арнольд Плотнік.

Фахівці пояснюють, що вологим ніс кішки може бути через те, що:

Потові залози, що зволожують і охолоджують шкіру.

Сльозові канали котів теж поєднані з носом і це теж може бути причиною його вологості.

Вологим ніс кота може стати, коли тварина миється.

Врешті решт вологим носик кота може бути через те, що він пив воду з миски, а сухим — бо погрівся на сонці, або біля батареї.

Коли потрібно хвилюватися через мокрий чи сухий ніс

Якщо ніс не просто вологий, а з нього буквально тече, потрібно звернутися до ветеринара.

Нежить у кота може бути викликаний різними проблемами зі здоров’ям:

Запаленням верхніх дихальних шляхів.

Поліпами в носику.

Захворюваннями зубів.

Грибковою інфекцією.

Алергією.

Врешті решт, у котячому носі може щось застрягнути. А якщо виділення з котячого носа мають домішки крові – звернутися до ветеринара потрібно негайно.

Зміна рівня вологості носа у кота протягом дня – це нормальне явище. На що ще звернути увагу?

Потрібно почати турбуватися, це коли ви помічаєте у своєї кішки інші симптоми як то чхання, сльозогінність очей, втому, втрату апетиту, блювоту, діарею, сильну спрагу або сечовиділення.

Якщо ви підозрюєте, що у вашого домашнього улюбленця жар, потрібно виміряти температуру. Для цього вам потрібно буде ввести градусник у пряму кишку. Якщо вихованця температура перевищує 39°C, це ознака того, що він хворий.

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