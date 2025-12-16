Мольфар дав пораду жінкам, що категорично не можна дарувати чоловікам на Новий рік

Подарунок. / © Unsplash

Напередодні Нового року ми часто постаємо перед вибором - що ж подарувати чоловікові, хлопцеві, братові чи татові. Хочеться обрати подарунок, який не лише потішить та буде корисним. Втім, важливо пам’ятати, що деякі презенти можуть приховано нести конфлікти, фінансові втрати чи навіть віддаляти близьких людей.

Які подарунки не варто дарувати чоловікам на Новий рік, розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Максим Гордєєв радить обирати подарунки, які несуть енергію радості, розвитку та гармонії. Це можуть бути книги, сертифікати на враження, текстиль, парфуми.

“Головне – дарувати з щирою любов’ю та позитивним наміром”, - наголосив мольфар.

Ножі та гострі предмети

Ці аксесуари - найнебезпечніші подарунки з енергетичної точки зору, каже мольфар. Ніж як подарунок може “розрізати” дружбу, партнерство або родинні стосунки. Адже будь-який гострий предмет символізує розрив зв’язків, конфлікти та агресію. Енергія таких речей деструктивна - навіть, якщо це колекційний чи мисливський набір.

Годинники

Цей практичний подарунок в енергетичній системі символізує відлік часу життя, обмеження та швидкоплинність. Даруючи годинник, ви неусвідомлено програмуєте людину на відчуття тиску часу, поспіху та тривожності. Мольфар наголосив, що це особливо небезпечно для чоловіків, схильних до серцево-судинних захворювань.

Порожні гаманці та портмоне

За словами мольфара, енергія грошей дуже чутлива до символів. Порожній гаманець – це пряме посилання до фінансової нестабільності та навіть бідності.

Втім, якщо ви дуже хочете подарувати такий аксесуар, то обов’язково покладіть туди купюру або монету, щоб активувати енергію достатку та процвітання.

Взуття

Мольфар пояснює: за давніми езотеричними законами, взуття символізує шлях людини. Підносячи такий подарунок, ви втручаєтесь життєву дорогу і можете неусвідомлено “відправити” людину від себе. Окрім того, існує повір’я, що подароване взуття призводить до розставання або відчуження.

Дзеркала

Дзеркало – потужний магічний артефакт, який зберігає енергетичні відбитки всіх, хто в нього дивився. Подароване дзеркало може нести чужі програми, негативні емоції або навіть енергетичні прив’язки. Мольфар зауважує, що розбите дзеркало з подарунка вважається особливо поганою прикметою.

