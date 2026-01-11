Мольфар назвав дати, коли найкраще прибрати новорічну ялинку

Ялинка. / © Credits

День, коли прибирати новорічну ялинку, вважають не менш важливим, ніж день її встановлення. к. Саме тому до цього моменту варто ставитися уважно. Адже разом із прикрасами з дому можна «зняти» або ж, навпаки, закріпити енергію достатку, удачі та щастя на весь рік.

В які дні краще прибрати ялинку, розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар назвав важливі дати, коли прибрати новорічне дерево, аби не відлякати добробут і залучити позитивні зміни.

Символічні дати:

14 січня - притягнеться достаток і процвітання;

16 січня - відриється потік фінансового успіху;

18 січня - прийде удача в усіх справах;

22 січня - дім наповниться енергією любові та щастя.

Нагадаємо, раніше астрологиня назвала кілька символічних днів у січні, коли найкраще прибирати ялинку. З погляду астрології вважається: якщо розібрати новорічне дерево у визначену дату, це може вплинути на настрій року, успіх у справах та гармонію в домі.