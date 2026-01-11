ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Мольфар назвав дати, коли найкраще прибрати новорічну ялинку

Мольфар каже, що важливим є день, коли прибирати новорічне дерево.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ялинка.

Ялинка. / © Credits

День, коли прибирати новорічну ялинку, вважають не менш важливим, ніж день її встановлення. к. Саме тому до цього моменту варто ставитися уважно. Адже разом із прикрасами з дому можна «зняти» або ж, навпаки, закріпити енергію достатку, удачі та щастя на весь рік.

В які дні краще прибрати ялинку, розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар назвав важливі дати, коли прибрати новорічне дерево, аби не відлякати добробут і залучити позитивні зміни.

Символічні дати:

  • 14 січня - притягнеться достаток і процвітання;

  • 16 січня - відриється потік фінансового успіху;

  • 18 січня - прийде удача в усіх справах;

  • 22 січня - дім наповниться енергією любові та щастя.

Нагадаємо, раніше астрологиня назвала кілька символічних днів у січні, коли найкраще прибирати ялинку. З погляду астрології вважається: якщо розібрати новорічне дерево у визначену дату, це може вплинути на настрій року, успіх у справах та гармонію в домі.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie