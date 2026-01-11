- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Мольфар назвав дати, коли найкраще прибрати новорічну ялинку
Мольфар каже, що важливим є день, коли прибирати новорічне дерево.
День, коли прибирати новорічну ялинку, вважають не менш важливим, ніж день її встановлення. к. Саме тому до цього моменту варто ставитися уважно. Адже разом із прикрасами з дому можна «зняти» або ж, навпаки, закріпити енергію достатку, удачі та щастя на весь рік.
В які дні краще прибрати ялинку, розповів мольфар Максим Гордєєв.
Мольфар назвав важливі дати, коли прибрати новорічне дерево, аби не відлякати добробут і залучити позитивні зміни.
Символічні дати:
14 січня - притягнеться достаток і процвітання;
16 січня - відриється потік фінансового успіху;
18 січня - прийде удача в усіх справах;
22 січня - дім наповниться енергією любові та щастя.
Нагадаємо, раніше астрологиня назвала кілька символічних днів у січні, коли найкраще прибирати ялинку. З погляду астрології вважається: якщо розібрати новорічне дерево у визначену дату, це може вплинути на настрій року, успіх у справах та гармонію в домі.