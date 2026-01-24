Мольфар назвав дні тижня, коли не можна мити голову

Миття голови. / © Credits

Реклама

Виявляється, миття голови може впливати на гроші, удачу та навіть кохання. Кожен день тижня несе свою енергетику. Саме тому існують дні, коли братися за шампунь категорично не радять, бо це може принести втрати. Натомість є дні, які мажуть притягнути достаток і нові можливості.

В які дні краще не мити голову і чому, розповів мольфар Максим Гордєєв

Коли можна і коли не можна мити голову:

ПОНЕДІЛОК: ідеї можуть втекти, а за ними - й удача

ВІВТОРО К: помийте вранці - запускайте нові ідеї і притягайте достаток

СЕРЕДА : думки поясняться, а працездатність зросте

ЧЕТВЕР : до сходу сонця - до удачі, на заході - до любові

П’ЯТНИЦЯ : ризикуєте втратити любов

СУБОТА : змиєте негатив та притягнете фінанси

НЕДІЛЯ: можете втратити гроші

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар стрижок на лютий 2026 року.