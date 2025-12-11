- Дата публікації
Мольфар назвав подарунки, які ніколи не можна дарувати і приймати, аби не накликати біду
Мольфар розкрив таємницю небезпечних подарунків.
Існують речі, які ніколи не варто дарувати іншим та приймати як подарунок. Вони можуть забрати з вас енергію та принести неприємності і біду.
Про це розповів український мольфар Максим Гордєєв.
Неправильно обрані подарунки можуть негативно вплинути на ваше життя. Саме тому краще віддавати перевагу предметам-подарункам з позитивною енергетикою.
Які подарунки краще не дарувати
Домашній капці
Домашні капці краще не дарувати ні молоді, ні літнім людям. Мольфар каже, що такий подарунок може впустити негативні програми у життя іншої людини.
Годинник
Годинники будь-якого типу, пояснив Гордєєв, не варто ні дарувати, ні приймати як подарунок. Адже цей аксесуар “відраховує ваш час”.
Гаманець і дзеркало
Здавалося, б ці дуже потрібні аксесуари також не варто дарувати. Мольфар каже, що це дуже особисті речі, які мають потужну енергетику. Окрім того, дзеркала здатні відбивати й спотворювати енергетичні потоки, а гаманець може запрограмувати фінансові труднощі у стосунках.
