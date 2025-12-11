Мольфар назвав подарунки, які ніколи не можна дарувати і приймати, аби не накликати біду

Подарунки.

Існують речі, які ніколи не варто дарувати іншим та приймати як подарунок. Вони можуть забрати з вас енергію та принести неприємності і біду.

Про це розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Неправильно обрані подарунки можуть негативно вплинути на ваше життя. Саме тому краще віддавати перевагу предметам-подарункам з позитивною енергетикою.

Які подарунки краще не дарувати

Домашній капці

Домашні капці краще не дарувати ні молоді, ні літнім людям. Мольфар каже, що такий подарунок може впустити негативні програми у життя іншої людини.

Годинник

Годинники будь-якого типу, пояснив Гордєєв, не варто ні дарувати, ні приймати як подарунок. Адже цей аксесуар “відраховує ваш час”.

Гаманець і дзеркало

Здавалося, б ці дуже потрібні аксесуари також не варто дарувати. Мольфар каже, що це дуже особисті речі, які мають потужну енергетику. Окрім того, дзеркала здатні відбивати й спотворювати енергетичні потоки, а гаманець може запрограмувати фінансові труднощі у стосунках.

