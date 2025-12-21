Мольфар назвав речі, які жінкам потрібно терміново викинути до Нового року

Жінка. / © Credits

Реклама

Існує практика очищення простору до Нового року. Є предмети, що знищують твою енергетику. Якщо їх позбутися цих предметів до 2026-го, то можна відкрити фінансовий канал і канали щастя.

Що варто викинути до Нового року, розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар каже, щоб щастя прийшло до вашого дому, потрібно звільнити для нього простір. Адже нове приходить на місце старого.

Реклама

Перш за все треба позбутися старих документів, рахунків або чеків. Такі речі негативно впливають на фінансовий потік та на матеріальне становище.

Необхідно викинути пошкоджений посуд, бо він, каже мольфар, — це справжній магніт для притягування нещастя. Натомість куплений напередодні нового року новий посуд притягне достаток і успіх.

«Порада, виключно для дівчат. Відкрийте свою косметичку та викиньте звідти усе старе, а натомість придбайте нову косметику. Тоді в новому році до вас прийде жіноче щастя», — наголосив Максим Гордєєв.

Нагадаємо, раніше мольфар Максим Гордєєв розповів про правила й заборони новорічної ночі. С Аби символ прийдешнього року — Червоний Вогняний Кінь приніс щастя і достаток, варто дотримуватися певних прикмет.