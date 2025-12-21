ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

Мольфар назвав речі, які жінкам потрібно терміново викинути до Нового року

Потрібно звільнити простір від усього старого і непотрібного, аби у життя прийшло щось нове.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка.

Жінка. / © Credits

Існує практика очищення простору до Нового року. Є предмети, що знищують твою енергетику. Якщо їх позбутися цих предметів до 2026-го, то можна відкрити фінансовий канал і канали щастя.

Що варто викинути до Нового року, розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар каже, щоб щастя прийшло до вашого дому, потрібно звільнити для нього простір. Адже нове приходить на місце старого.

Перш за все треба позбутися старих документів, рахунків або чеків. Такі речі негативно впливають на фінансовий потік та на матеріальне становище.

Необхідно викинути пошкоджений посуд, бо він, каже мольфар, — це справжній магніт для притягування нещастя. Натомість куплений напередодні нового року новий посуд притягне достаток і успіх.

«Порада, виключно для дівчат. Відкрийте свою косметичку та викиньте звідти усе старе, а натомість придбайте нову косметику. Тоді в новому році до вас прийде жіноче щастя», — наголосив Максим Гордєєв.

Нагадаємо, раніше мольфар Максим Гордєєв розповів про правила й заборони новорічної ночі. С Аби символ прийдешнього року — Червоний Вогняний Кінь приніс щастя і достаток, варто дотримуватися певних прикмет.

Дата публікації
Кількість переглядів
362
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie