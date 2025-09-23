ТСН у соціальних мережах

Мольфарка назвала подію, яка змінить перебіг війни Росії проти України

Мальфарка зробила передбачення про закінчення війни в Україні.

Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські передбачила, що перебіг війни Росії проти України може змінити сучасна зброя.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Магдалена Мочіовські наголосила, що Україні ніхто не допоможе у протистоянні з РФ.

«Коли ми говоримо про те, як подолати московитську орду, то маємо розуміти, що ані Трамп, ані інші лідери нам не допоможуть, якщо ми не допоможемо собі самі. Наприклад, якщо ми винайдемо якусь надпотужну зброю і без жодних дозволів вдаримо по РФ. А це я анонсую і думаю, що так і буде. Бо занадто далеко зайшла ця орда», — сказала мольфарка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

