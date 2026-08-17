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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Молочці та мʼясу не місце на дверцятах: як правильно розкласти продукти у холодильнику

П’ять хвилин достатньо, щоб переставити продукти без плутанини й зменшити ризик їхнього передчасного псування.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Продукти у холодильнику

Продукти у холодильнику / © unsplash.com

У холодильній камері варто підтримувати +4 °C або нижче. Тоді швидкопсувні продукти не залишаються в теплій зоні, а ви можете розкласти їх без щоденних перестановок.

Не обов’язково шукати одну «ідеальну» полицю для всього. Важливіше розділити сирі продукти й готову їжу, не перекривати контейнерами потік повітря та не залишати на дверцятах те, що потребує стабільного холоду.

Яка температура потрібна холодильнику

Безпечний орієнтир для холодильної камери — від 0 до +4 °C. Регулятор часто показує не точну температуру, а лише рівень охолодження, тому після зміни налаштувань дайте приладу стабілізуватися та, за можливості, перевірте його окремим термометром.

Якщо продукти підмерзають, спершу відсуньте їх від задньої стінки й перевірте, чи не перекрито циркуляцію повітря. У різних моделях холод розподіляється по-різному, тож схема полиць має підлаштовуватися під конкретний холодильник.

Як розкласти продукти по полицях

  • Нижня полиця. Сире м’ясо, птицю та рибу тримайте в герметичній упаковці або контейнері. Якщо упаковка протече, сік не потрапить на готову їжу.

  • Середні полиці. Тут зручно розміщувати готові страви в закритих контейнерах, молоко, кефір, сметану, сир та інші продукти, яким потрібна стабільна прохолода.

  • Верхня полиця. Вона підійде для запакованих готових виробів, десертів і залишків їжі в контейнерах.

  • Висувні ящики. Використовуйте їх для овочів, фруктів і зелені. Сире м’ясо з ними не зберігайте.

Якщо в холодильнику є «зона свіжості», для м’яса, риби та інших швидкопсувних продуктів дотримуйтеся позначок виробника.

Чому молочному й м’ясу не місце на дверцятах

Дверцята нагріваються щоразу, коли ви відкриваєте холодильник, тому температура там коливається сильніше. Молоко, кисломолочні продукти й сире м’ясо краще залишити на внутрішніх полицях, навіть якщо на дверцятах є зручні комірки.

На дверцята поставте напої, соуси, гірчицю чи кетчуп. Яйця краще зберігати в оригінальній упаковці на внутрішній полиці: так вони менше вбирають запахи й не зазнають різких перепадів температури.

Що перевіряти раз на тиждень

  1. Переставте продукти, що опинилися на дверцятах або поруч із сирим м’ясом.

  2. Переконайтеся, що готові страви накриті, а упаковки не протікають.

  3. Перевірте терміни придатності та приберіть те, що вже не плануєте їсти.

  4. Не заповнюйте полиці впритул: повітря має вільно циркулювати.

Правильна температура сповільнює ріст бактерій, але не замінює гігієни, розділення сирих і готових продуктів та дотримання строків зберігання.

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