Молитви на Страсний тиждень — коли та як правильно читати

Молитви на Страсний тиждень

Реклама

Страсний тиждень перед Великоднем вважається найважливішим періодом у році для християн. Цими днями віряни згадують останні події земного життя Ісуса Христа — від входу до Єрусалима до розп’яття і Воскресіння. Саме тому у цей період існує особлива традиція читати молитви щодня, відповідно до духовного змісту кожного дня Страсного тижня.

Нижче подано тексти молитов на кожен день Страсного тижня, а також пояснення, коли їх правильно читати.

Загальна молитва на Страсний тиждень

Цю молитву можна читати щодня вранці або ввечері протягом усього Страсного тижня:

Реклама

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради спасіння нашого прийняв страждання і хресну смерть, допоможи мені гідно пережити ці святі дні. Очисти моє серце від зла, прости гріхи мої, навчи мене любові, терпінню і смиренню. Даруй мені силу пройти цей шлях разом з Тобою і зустріти світле Воскресіння з чистою душею. Амінь.

Найсильніша молитва на Страсний тиждень

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми мою молитву. Очисти мою душу, прости мої гріхи і направ мене на шлях праведний.

Даруй мені силу пройти Страсний тиждень у покаянні і молитві.

Благослови мене і моїх близьких, даруй мир і спасіння.

Реклама

Бо Ти є Бог милості і любові. Амінь.

Молитва у Великий понеділок

Великий понеділок відкриває Страсний тиждень. У цей день моляться про очищення душі та підготовку до духовних випробувань.

Молитва святого Єфрема Сиріна. Цю молитву рекомендують читати вранці та ввечері до Великої середи.

Реклама

Господи і Владико життя мого!

Духа лінивства, недбайливості, владолюбства і пустомовства не дай мені.

Духа ж чистоти, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму.

Так, Господи Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого,

бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти прийняв добровільні страждання за спасіння світу. Прийми мою молитву смиренну. Очисти моє серце від гріхів і нечистих думок. Навчи мене терпінню, смиренню і любові до ближніх.

Реклама

Даруй мені силу достойно пройти ці святі дні, зміцни мою віру, наповни душу миром. Прости мої провини — вільні і невільні, словом, ділом і помислом.

Господи, благослови мене і мою родину, даруй здоров’я і духовне очищення. Нехай цей день стане початком мого покаяння і духовного відродження.

Бо Ти є Бог милості і любові, і Тобі славу возсилаємо нині і повсякчас. Амінь.

Молитва на Великий вівторок

Великий вівторок — день духовної пильності та мудрості.

Реклама

Господи Ісусе Христе, що навчав людей мудрості і любові, навчи мене бути уважним до своєї душі. Не дозволь мені піддатися спокусам і слабкості.

Даруй мені силу чинити добро і уникати зла. Допоможи мені бути милосердним до ближніх і терплячим у випробуваннях.

Очисти мої думки, направ мої слова і вчинки на шлях праведний. Благослови цей день і даруй мені духовний мир.

Бо Ти є світло душі і спасіння моє. Амінь.

Реклама

Молитва на Велику середу

Велика середа — день покаяння та згадки про зраду.

Покаянна молитва

Господи Боже мій, прости мені всі гріхи мої — свідомі і несвідомі.

Очисти серце моє і направ мене на шлях праведний.

Допоможи мені бути вірним Тобі і не відступати від заповідей Твоїх.

Реклама

Даруй мені щире покаяння і милість Твою.

Амінь.

Господи милосердний, прости мої гріхи, що я вчинив свідомо і несвідомо. Не відвертайся від мене через мої слабкості.

Допоможи мені бути вірним Тобі у всіх життєвих обставинах. Очисти моє серце від заздрості, гордості і злоби.

Даруй мені покаяння щире і душевний спокій. Благослови моє життя і направ мене на шлях спасіння.

Реклама

Бо Ти є Бог милості і прощення. Амінь.

Молитва на Чистий четвер

Чистий четвер — день Таємної вечері.

Молитва перед причастям. Цю молитву читають перед причастям у храмі або вдома.

Вірую, Господи, і визнаю, що Ти є воістину Христос,

Син Бога Живого, що прийшов у світ спасти грішників,

з яких перший я.

Реклама

Ще вірую, що це є саме Пречисте Тіло Твоє

і це є сама Чесна Кров Твоя.

Молюся Тобі: помилуй мене і прости провини мої.

І сподоби мене без осуду причаститися Святих Твоїх Таїн.

Амінь.

Господи Ісусе Христе, що встановив Таїнство Святого Причастя, очисти мою душу і серце.

Реклама

Даруй мені любов до ближніх, смирення і терпіння. Допоможи мені достойно підготуватися до святого Воскресіння.

Благослови мій дім, мою родину і всіх близьких. Наповни моє серце миром і світлом.

Бо Ти є джерело життя і спасіння. Амінь.

Молитва на Страсну п’ятницю

Страсна п’ятниця — найскорботніший день, коли згадують розп’яття Христа.

Реклама

Молитва перед Плащаницею

Господи Ісусе Христе, що заради нас прийняв страждання і смерть,

поклоняюся Твоїм стражданням і славлю Твою любов.

Прости мої гріхи і даруй мені спасіння. Зміцни мою віру і навчи мене терпінню.

Бо Ти є життя і воскресіння.

Амінь.

Реклама

Господи Ісусе Христе, що прийняв страждання заради спасіння світу, схиляюся перед Твоїм Хрестом.

Прости мої гріхи і помилуй мене. Даруй мені силу терпіння і віру у Твою милість.

Допоможи мені усвідомити Твою жертву і жити за Твоїми заповідями.

Наповни моє серце любов’ю і миром. Бо Ти є наше спасіння і життя. Амінь.

Реклама

Молитва на Велику суботу

Велика субота — день тиші перед Воскресінням.

Господи, що зійшов у пекло і визволив душі праведних,

визволи і мене від гріха.

Підготуй мою душу до світлого Воскресіння.

Наповни моє серце миром і надією.

Реклама

Бо Ти є життя і воскресіння.

Амінь.

Господи милосердний, дякую Тобі за Твою любов. Підготуй мою душу до світлого Воскресіння.

Очисти моє серце від гріхів і наповни його радістю. Благослови мене і мою родину.

Даруй мир, віру і духовне оновлення.

Реклама

Бо Ти є Бог життя і спасіння. Амінь.

Коли правильно читати молитви

Священники рекомендують читати молитви:

вранці після пробудження

ввечері перед сном

перед відвідуванням храму

у хвилини тривоги або переживань

У Страсний тиждень важлива не кількість молитов, а щирість і духовне зосередження. Саме тому вірянам радять приділяти хоча б кілька хвилин молитві щодня.

Чи можна читати молитви своїми словами

Священнослужителі зазначають, що у Страсний тиждень можна звертатися до Бога і власними словами. Головне — щирість і віра.

Реклама

Саме молитва у ці дні допомагає глибше пережити події Страсного тижня і підготуватися до головного християнського свята — Великодня.