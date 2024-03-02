Моментальний ліфтинг-ефект: стрижки, які допомагають омолодитися після 50 років

Кажуть, у кожного віку є своє зачіска. Давайте розбиратися, які стрижки підходять для жінок 50-60 років?

Стилісти рекомендують після 50 років дотримуватися основного правила: волосся не повинне бути нижчим від лінії щелепи. Тому ми підібрали для вас п'ять ідеальних варіантів, які варто спробувати вже цієї весни.

Шеггі з тонким чубчиком

Ультрамодна зачіска шеггі відмінно підходить жінкам за 50 років. Однак тут важливо дотримуватися певних умов: довжина максимум до плеча і відсутність густого чубчика, який зіпсує весь вигляд.

Більше того, шеггі вважається маловибагливою стрижкою. Щоб вона ідеально "лягла" потрібно всього лише висушити волосся і максимум обробити його мусом, щоб пасма отримали необхідну текстуру.

Піксі

З першого погляду пустотлива, але досить елегантна зачіска — вона якнайкраще підходить жінкам після 50 років. Тут також варто пам'ятати одне важливе правило: не потрібно робити ультракоротку стрижку, тому що вона максимально відкриє обличчя, чим тільки підкреслить зморшки. А ще такий "хлоп'ячий" стиль підходить далеко не всім зрілим дамам.

Оптимальним варіантом для жінки після 50 років є піксі з подовженими пасмами біля скронь чи повітряним чубчиком. Візуально така стрижка зробить волосся густішим. А ще вона не вимагає багато часу на вкладання.

Каре до плечей

Які стрижки омолоджуються після 50 років / Фото: Pexels

Якщо ви поки не готові сильно відстригати своє волосся, можете спробувати каре до плечей. Ця стрижка підходить всім без винятку. Головне — правильно її вкладати.

Каре можна носити як прямим (оптимально для овальної форми обличчя), так і хвилями (добре маскує вікові зміни та зморшки, а ще приховує масивні щоки і підборіддя).

Боб-каре

Ця зачіска увібрала в себе все те найкраще, що мають її класичні прообрази — каре і боб. Пасма, які спадають на вилиці, допоможуть приховати зморшки біля очей та нерівний овал обличчя. А якщо ви не боїтесь експериментів, можете спробувати асиметричну варіацію стрижки.

Боб-каре дуже легко вкладати — достатньо всього лише підняти за допомогою круглої щітки-брашинга в тім'яній та потиличній зонах.

Багатошаровий боб

З віком волосся стає тоншим і виправити цей недолік допомагає саме ця зачіска. Головна відмінна риса стрижки — по всій довжині робляться пасма різної довжини, що в кінцевому результаті надає візуальний об'єм.

Найкраще багатошаровий боб вкладати хвилями за допомогою плойки чи праски з великою насадкою. А якщо часу зовсім немає, достатньо текстурувати пасма мусом чи гелем.

Читайте також: