Моментальний ліфтинг-ефект: стрижки, які допомагають омолодитися після 50 років

Кажуть, у кожного віку є своє зачіска. Давайте розбиратися, які стрижки підходять для жінок 50-60 років?
Стилісти рекомендують після 50 років дотримуватися основного правила: волосся не повинне бути нижчим від лінії щелепи. Тому ми підібрали для вас п'ять ідеальних варіантів, які варто спробувати вже цієї весни.
Шеггі з тонким чубчиком
Ультрамодна зачіска шеггі відмінно підходить жінкам за 50 років. Однак тут важливо дотримуватися певних умов: довжина максимум до плеча і відсутність густого чубчика, який зіпсує весь вигляд.
Більше того, шеггі вважається маловибагливою стрижкою. Щоб вона ідеально "лягла" потрібно всього лише висушити волосся і максимум обробити його мусом, щоб пасма отримали необхідну текстуру.
Піксі
З першого погляду пустотлива, але досить елегантна зачіска — вона якнайкраще підходить жінкам після 50 років. Тут також варто пам'ятати одне важливе правило: не потрібно робити ультракоротку стрижку, тому що вона максимально відкриє обличчя, чим тільки підкреслить зморшки. А ще такий "хлоп'ячий" стиль підходить далеко не всім зрілим дамам.
Оптимальним варіантом для жінки після 50 років є піксі з подовженими пасмами біля скронь чи повітряним чубчиком. Візуально така стрижка зробить волосся густішим. А ще вона не вимагає багато часу на вкладання.
Каре до плечей
Якщо ви поки не готові сильно відстригати своє волосся, можете спробувати каре до плечей. Ця стрижка підходить всім без винятку. Головне — правильно її вкладати.
Каре можна носити як прямим (оптимально для овальної форми обличчя), так і хвилями (добре маскує вікові зміни та зморшки, а ще приховує масивні щоки і підборіддя).
Боб-каре
Ця зачіска увібрала в себе все те найкраще, що мають її класичні прообрази — каре і боб. Пасма, які спадають на вилиці, допоможуть приховати зморшки біля очей та нерівний овал обличчя. А якщо ви не боїтесь експериментів, можете спробувати асиметричну варіацію стрижки.
Боб-каре дуже легко вкладати — достатньо всього лише підняти за допомогою круглої щітки-брашинга в тім'яній та потиличній зонах.
Багатошаровий боб
З віком волосся стає тоншим і виправити цей недолік допомагає саме ця зачіска. Головна відмінна риса стрижки — по всій довжині робляться пасма різної довжини, що в кінцевому результаті надає візуальний об'єм.
Найкраще багатошаровий боб вкладати хвилями за допомогою плойки чи праски з великою насадкою. А якщо часу зовсім немає, достатньо текстурувати пасма мусом чи гелем.
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