Миттєвий тест на особистість: погляньте на картинку і скажіть, що ви побачили першим

Завдання опублікувала на своїй сторінці любителька психологічних головоломок під ніком @Mia Yilin.

На цій картинці представлено дві постаті. Задача глядача надзвичайно проста: потрібно поглянути на ілюстрацію і сказати, що першим ви помітили на ній: русалку чи Нептуна.

Від вашої відповіді залежить те, які риси характеру вам більш притаманні.

Русалка

Якщо першою ви помітили русалку, тоді ви щедра людина, яка вміє прощати. Ви завжди готові протягнути руку допомоги, підставити своє плече чи вислухати іншу людину, коли вона того потребує.

Але, ви часто ставите проблеми інших вище за свої власні, придушуючи тим самим свою особистість. Ви хочете ощасливити інших, але в результаті часто почуваєтесь виснаженими та втомленими.

Нептун

Якщо ваш погляд привернув саме Нептун, це означає, що ви любите домінувати. Ви легко дратуєтесь через дрібниці, а ще не любите, коли інші не прислухаються до ваших порад чи роблять щось по-своєму.

Вам подобається, коли все відбувається так, як повинно відбуватися на вашу думку. Найкомфортніше ви себе почуваєте в умовах послідовності та порядку, а тому не переносите шкідливих звичок інших.

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