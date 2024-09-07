Мона Ліза, Ван Гог та навіть Ісус Христос: ШІ показав, який вигляд мали відомі історичні постаті

Чи задумувалися ви коли-небудь, який вигляд мали відомі історичні постаті? Ми бачили їх лише на картинах художників чи у скульптурах. Однак, за допомогою штучного інтелекту тепер можемо зрозуміти, якими вони були.

Симонетта Веспуччі

Саме вона вважалася першою красунею часів флорентійського Ренесансу. Симонетта була коханою Джуліано Медічі — молодшого брата флорентійського правителя Лоренцо Медічі. За свою сліпучу красу дівчина отримала прізвиська "Незрівняна" та "Прекрасна". Саме Симонетту Веспуччі ми бачимо на одній з найвідоміших картин Ботічеллі "Народження Венери" та деяких інших його роботах.

Симонетта Веспуччі "очима" ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Клеопатра

Остання діюча правителька Єгипту, яка походила з династії Птолемеїв. Після її смерті Єгипет став всього лише провінцією Римської імперії. До наших днів не збереглося жодних достовірних зображень Клеопатри, однак пошкоджений бюст із Шершелл передає красу цариці в останні роки її життя. Він був створений вже після її смерті з нагоди шлюбу дочки Клеопатри від Марка Антонія.

Якою ШІ "побачив" Клеопатру / Фото: Фото з відкритих джерел

Ісус Христос

Для створення образу Ісуса Христа було використано картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Довгий час вона вважалася втраченою. Картину відомий художник створив на замовлення короля Франції Людовіка XII.

ШІ показав, який вигляд міг мати Ісус Христос / Фото: Фото з відкритих джерел

Вінсент ван Гог

Відомий художник-постімпресіоніст з Нідерландів. Сьогодні його вважають однією з найвпливовіших та найвідоміших постатей в історії західного мистецтва. Його картини характеризуються сміливими кольорами, імпульсивним, драматичним та виразним малярством. У віці 37 років через психічну хворобу та бідність Вінсент ван Гог вчинив самогубство.

Вінсент ван Гог (ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Мона Ліза

Особистість, яка була зображена на відомому портреті "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, складно ідентифікувати. Існує кілька варіантів, кого художник міг зобразити. Цю картину копіювали частіше за будь-яку іншу, вона стала об'єктом поклоніння і справжнім шедевром світової класики.

ШІ показав, який вигляд мала Мона Ліза / Фото: Фото з відкритих джерел

Наполеон

Видатний французький державний діяч, полководець, перший консул Французької імперії та імператор французів, який відрізнявся запальною вдачею. Хоча він походив зі збіднілої корсиканської дворянської родини, проте зумів досягти неабияких висот та навіть намагався втілити в життя план з завоювання світу.

Наполеон "очима" ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Олександр Македонський

Один з найгеніальніших полководців, він також був видатним політиком та адміністратором. Саме Олександр Македонський створив величезну імперію, яка охоплювала Македонію, Грецію, Єгипет та Перську імперію. Його походи вплинули на розвиток античної культури (утворився еллінізм) та науки, особливо географії. За свої перемоги отримав прізвисько "Великий".

Яким ШІ "побачив" Олександра Македонського / Фото: Фото з відкритих джерел

Леонардо да Вінчі

Він був не лише талановитим художником, але й математиком, науковцем, винахідником, музикантом та письменником. Його називають найяскравішим прикладом "універсальної людини". Леонардо да Вінчі був найбільшим представником мистецтва Високого Відродження.

Який вигляд мав Леонардо да Вінчі згідно з ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Моцарт

Один з найпопулярніших класичних композиторів. Моцарт дуже сильно вплинув на світову музичну культуру. Сучасники стверджували, що він мав неабияку пам'ять, а також феноменальний слух і здатність імпровізувати. Багато з творів Моцарта визнано шедеврами концертної, симфонічної, оперної, камерної, хорової музики.

Моцарт "очима" ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Мікеланджело

Італійський художник, скульптор, архітектор, інженер і поет. Його твори вважаються найбільшим досягненням мистецтва епохи Відродження. При чому вони стали такими ще за життя майстра, що бувало дуже рідко. Про його життя та творчість збереглося багато документів.

Яким Мікеланджело "побачив" ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Аристотель

Давньогрецький філософ, науковець-енциклопедист, логік. Аристотель створив класичну (формальну) логіку. Він жив та працював саме в той час, коли культура вільних грецьких міст-держав досягла найвищого розвитку.

Який вигляд мав Аристотель (ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Марко Поло

Видатний венеціанський мандрівник, купець, автор "Книги чудес світу", яка вважається цінним джерелом з географії, етнографії та історії тогочасних країн Азії (Китай, Іран, Монголія, Індія, Індонезія).

Марко Поло "очима" ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

Цариця Тія

Вона була дружиною єгипетського фараона Аменхотепа III та зіграла велику роль у вихованні сина Ехнатона, який пізніше створив культ Атона як державної релігії. Хоча історики не відносять Тію до царської родини, однак вона мала великий вплив за правління чоловіка, брала участь у політичному і суспільному житті країни.

Який вигляд могла мати цариця Тія показав ШІ / Фото: Фото з відкритих джерел

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