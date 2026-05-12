Монета на роутері: навіщо це роблять і чи справді працює популярний лайфгак для Wi-Fi
У соцмережах знову набирає популярності дивний спосіб «покращити» домашній інтернет — покласти монету на роутер.
Автори таких порад обіцяють стабільніший сигнал Wi-Fi та швидший інтернет без жодних витрат. Але експерти пояснили, чи має цей метод бодай якийсь реальний ефект і чим може обернутися подібний експеримент. Про це пише RMF.
Чому Wi-Fi у квартирі працює нестабільно: справжні причини
Фахівці наголошують: перш ніж шукати сумнівні лайфгаки з монетою на роутері, варто розібратися з реальними факторами, які «глушать» сигнал.
Найчастіші причини слабкого Wi-Fi:
невдале розташування роутера — у кутках, нішах або за меблями;
товсті стіни з бетону чи цегли, які блокують радіохвилі;
побутова техніка, що створює електромагнітні перешкоди;
металеві поверхні та великі предмети, які «з’їдають» сигнал;
перевантажений ефір у багатоповерхівках через десятки сусідніх мереж.
У більшості випадків проблема не в «слабкому роутері», а в умовах його роботи.
Лайфгак із монетою: як він став вірусним
Ідея покласти монету на роутер швидко поширилася інтернетом як нібито простий спосіб підсилити Wi-Fi. Прихильники цього методу стверджують, що метал здатний впливати на радіохвилі та навіть працювати як примітивний підсилювач сигналу.
Звучить переконливо, але лише на рівні популярних інтернет-міфів.
Фахівці з телекомунікацій однозначні — монета жодним чином не покращує якість Wi-Fi.
Наукового підтвердження цього «лайфгаку» не існує. Розмір монети занадто малий, щоб впливати на частоти 2,4 або 5 ГГц, на яких працює більшість роутерів.
Інакше кажучи, це типовий інтернет-міф, який не має нічого спільного з реальними фізичними процесами роботи мережі.
Чим може бути шкідливий такий «лайфгак»
Експерти застерігають: замість покращення сигналу можна отримати зворотний ефект.
Монета на корпусі роутера:
може перекривати вентиляційні отвори;
сприяє перегріву пристрою;
з часом знижує стабільність і продуктивність роботи;
інколи навіть погіршує якість сигналу.
Тобто «покращення» інтернету може закінчитися його ще більшою нестабільністю.
Як реально підсилити Wi-Fi без магії та лайфгаків
Експерти радять зосередитися не на міфах, а на правильному розміщенні техніки.
Роутер не варто ставити:
у кухні, де багато техніки та перешкод;
біля вікна, де сигнал «йде» назовні;
поруч із металевими предметами — холодильником, сейфом, радіатором;
у шафах або за меблями.
Найкраще рішення — відкрите місце ближче до центру квартири, без фізичних бар’єрів навколо.