Монета на роутері: навіщо це роблять і чи справді працює популярний лайфгак для Wi-Fi

У соцмережах знову набирає популярності дивний спосіб «покращити» домашній інтернет — покласти монету на роутер.

Для чого класти монету на роутер

Автори таких порад обіцяють стабільніший сигнал Wi-Fi та швидший інтернет без жодних витрат. Але експерти пояснили, чи має цей метод бодай якийсь реальний ефект і чим може обернутися подібний експеримент. Про це пише RMF.

Чому Wi-Fi у квартирі працює нестабільно: справжні причини

Фахівці наголошують: перш ніж шукати сумнівні лайфгаки з монетою на роутері, варто розібратися з реальними факторами, які «глушать» сигнал.

Найчастіші причини слабкого Wi-Fi:

  • невдале розташування роутера — у кутках, нішах або за меблями;

  • товсті стіни з бетону чи цегли, які блокують радіохвилі;

  • побутова техніка, що створює електромагнітні перешкоди;

  • металеві поверхні та великі предмети, які «з’їдають» сигнал;

  • перевантажений ефір у багатоповерхівках через десятки сусідніх мереж.

У більшості випадків проблема не в «слабкому роутері», а в умовах його роботи.

Лайфгак із монетою: як він став вірусним

Ідея покласти монету на роутер швидко поширилася інтернетом як нібито простий спосіб підсилити Wi-Fi. Прихильники цього методу стверджують, що метал здатний впливати на радіохвилі та навіть працювати як примітивний підсилювач сигналу.

Звучить переконливо, але лише на рівні популярних інтернет-міфів.

Фахівці з телекомунікацій однозначні — монета жодним чином не покращує якість Wi-Fi.

Наукового підтвердження цього «лайфгаку» не існує. Розмір монети занадто малий, щоб впливати на частоти 2,4 або 5 ГГц, на яких працює більшість роутерів.

Інакше кажучи, це типовий інтернет-міф, який не має нічого спільного з реальними фізичними процесами роботи мережі.

Чим може бути шкідливий такий «лайфгак»

Експерти застерігають: замість покращення сигналу можна отримати зворотний ефект.

Монета на корпусі роутера:

  • може перекривати вентиляційні отвори;

  • сприяє перегріву пристрою;

  • з часом знижує стабільність і продуктивність роботи;

  • інколи навіть погіршує якість сигналу.

Тобто «покращення» інтернету може закінчитися його ще більшою нестабільністю.

Як реально підсилити Wi-Fi без магії та лайфгаків

Експерти радять зосередитися не на міфах, а на правильному розміщенні техніки.

Роутер не варто ставити:

  • у кухні, де багато техніки та перешкод;

  • біля вікна, де сигнал «йде» назовні;

  • поруч із металевими предметами — холодильником, сейфом, радіатором;

  • у шафах або за меблями.

Найкраще рішення — відкрите місце ближче до центру квартири, без фізичних бар’єрів навколо.

