Морква буде великою та солодкою: зробіть це з нею просто зараз

Морква / © pexels.com

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На межі серпня та вересня морква готується до збору врожаю. Проте саме в цей період городники можуть суттєво покращити її смак, розмір і міцність кореневої системи за допомогою правильного поливу, підживлення та обрізання.

Про це пише польське видання deccoria.pl.

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Правила поливу та підживлення в кінці літа

Кінець серпня — останній шанс простимулювати ріст овоча. На цьому етапі радять зменшити полив, зволожуючи ґрунт лише кожні кілька чи десяток днів залежно від погоди. Якщо морква шукатиме вологу, її корінь ростиме довшим.

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Поливати краще рано вранці або ввечері. Пожовтіння верхівок у вересні зазвичай є ознакою наближення збору врожаю, а не нестачі води, тому переливати рослину не варто. Адже надлишок вологи може призвести до розтріскування коренів.

Окрім правильного поливу, наприкінці літа важливо внести підживлення, оскільки в серпні моркві вже не потрібен азот, що стимулює ріст бадилля замість коренеплоду. Натомість їй життєво необхідні калій та фосфор, які підтримують розвиток кореневої системи — для цього добре підійдуть калійні суміші для помідорів.

Серед натуральних засобів чудово працює деревна зола з чистої листяної чи м’якої деревини, яка збагачує ґрунт калієм і кальцієм та підвищує його pH. Її треба посипати навколо рослин, змішати з верхнім шаром ґрунту і полити. Крім того, можна використовувати невелику кількість добре перебродженого компосту або біогумус, що сприятливо впливає на ріст кореневої маси.

Особливості обрізання бадилля

Деякі садівники в кінці серпня частково вкорочують зелену частину моркви, щоб спрямувати енергію рослини на розвиток кореня, пришвидшити дозрівання та збільшити розмір овоча.

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Проте існує ризик: занадто різке нарізання бадилля знижує ефективність фотосинтезу, перешкоджає накопиченню поживних речовин і може зменшити врожайність. Водночас дбайливе обрізання бічних пагонів покращує доступ світла й циркуляцію повітря, що захищає рослини від патогенів і розвитку склероціальної гнилі.

Нагадаємо, у серпні городники часто стикаються з проблемою фітофторозу на томатах та пероноспорозу на огірках. Водночас вважається, що використання деяких підживлень захищає рослини від хвороб, хоча вони не є фунгіцидами.

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