Як зберегти моркву свіжою та хрусткою: дієві рекомендації

Морква є незамінним інгредієнтом у багатьох осінніх стравах, таких як супи та рагу, але часто викликає розчарування, адже швидко псується вже за кілька днів після покупки. Основна причина — високий вміст води в овочі. Якщо моркву зберігати неправильно, волога стає середовищем для розвитку бактерій, цвілі та грибкових спор, що швидко призводить до псування.

Емі Крос

Експертка та засновниця The Cross Legacy Емі Крос поділилася простим методом, який допомагає зберегти моркву свіжою до чотирьох тижнів. За її словами, весь процес займає менше 10 хвилин.

«Мої рекомендації щодо зберігання моркви в холодильнику, щоб вона залишалася свіжою до місяця, базуються на використанні цілих овочів. Це дозволяє завжди мати під рукою смачну та хрустку моркву», — зазначає Емі.

Як правильно зберігати моркву

Промийте моркву у білому оцті. Для цього налийте близько 60 мл білого оцту у велику миску з холодною водою. Замочіть моркву на 2 хвилини — не більше, щоб овочі не набули оцтового присмаку. Оцет містить природні антибактеріальні властивості, що допомагають знищити бактерії та спори цвілі, які часто стають причиною псування.

Промийте та висушіть. Після замочування ретельно промийте моркву чистою водою та викладіть на паперовий рушник або чайний рушник. Дочекайтеся повного висихання, адже залишкова волога може спричинити появу цвілі.

Зберігання. Коли морква повністю висохне, наріжте її або залиште цілою та помістіть у скляний контейнер або банку з герметичною кришкою. Далі зберігайте в холодильнику. Такий спосіб ізолює овочі від повітря та запобігає розвитку цвілі, дозволяючи моркві залишатися свіжою до чотирьох тижнів.

Емі підкреслює: «Дотримуючись цих простих кроків, ваша морква залишатиметься хрусткою, смачною та готовою до використання у стравах або для перекусів для всієї родини протягом місяця».

Цей метод не лише допомагає економити гроші та скорочує харчові відходи, а й забезпечує наявність якісних овочів, які можна використовувати одразу після виймання з холодильника без додаткової підготовки.

