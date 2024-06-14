Морква не репатиметься, виросте гладкою, рівною та великою: чим підживити в червні

Таке підживлення моркви краще робити у другій половині червня, тоді коренеплід ростиме рівним і не тріскатиметься.

Морква – досить невибаглива культура, добре росте, не боїться перепадів температур, але також потребує підживлення. Досвідчені городники рекомендують робити підгодівлю наприкінці червня. Тоді морква ростиме великою, рівною та гладкою. Особливо важливо удобрювати городину, яка росте на бідних ґрунтах. Розповідаємо, чим найкраще робити підживлення моркви, щоб вона не тріскалася, виросла великою та рівною.

Чим підживити моркву вперше: поради агрономів

На перших етапах росту морква повинна набрати зелену масу, тому потребує азотистих добрив. Цей спосіб підживлення буде найефективнішим.

Городники й агрономи не рекомендують у червні робити підживлення коров’яком чи добривом з бур’янів, бо саме через це коренеплід починає тріскатися. Агрономи припускають, що це також може залежати від типу ґрунту і кліматичних умов регіону.

Як правильно підживлювати моркву азотистими добривами

Морква добре реагує на такі азотисті добрива – сечовину, карбамід чи аміачну селітру. Обов’язково до азотного підживлення треба додавати два грами бурштинової кислоти, це пришвидшить її ріст.

Щоб зробити розчин для підживлення моркви, треба взяти 10 літрів води, столову ложку будь-якого азотистого добрива та вказану кількість бурштинової кислоти. Всі інгредієнти необхідно розчинити у воді й добре полити моркву. Якщо є лійка, то краще поливати з неї, щоб добриво гарно окропило бадилля. Зазвичай 10 літрів розчину вистачає на обробку двох соток.

Таке добриво позитивно вплине на ріст моркви, вона буде рівною, гладкою й великою. Також підживлення активізує ріст бадилля, зміцнить імунітет і підвищить стійкість до спеки та холоду.

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