Морква залишиться твердою аж до весни: як правильно зберігати овоч

Морква. / © Credits

Реклама

Зібрані на городі овочі можуть гарно зберігатися аж до самої весни. Втім, потрібні правильні умови зберігання.

Як правильно зберігати зібрану на городі моркву, розповіли на YouTube-каналі "Корисні корисності".

Городниця радить після викопування моркви не заносити її відразу до холодильника чи підвалу. Варто зрізати бадилля та залишити овочі на грядці на кілька годин, але не на весь день. Адже під сонцем морква втратить багато вологи, стане в’ялою, а її смак погіршиться.

Реклама

Городниця порадила використовувати для зберігання моркви тирсу, але з дерев хвойних порід. Саме вона містить фітонциди, які перешкоджають розвитку плісняви, хвороботворних бактерій і шкідливих грибків.

Як використовувати тирсу

Застеліть дно ящика агроволокном, а зверху насипте тирсу. Викладіть моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Пересипте моркву тирсою. І далі робіть усе так само, поки ящик не наповниться. Зверху моркву накрийте агроволокном.

"Щоб морква гарно збереглася, потрібно забезпечити температуру від 0…+2 °C. Чим краще будуть підібрані умови, тим довше і краще будуть зберігатися коренеплоди", - розповіла городниця.

Нагадаємо, ми писали про те, в які дні треба обов’язково копати моркву, щоб не гнила, добре зберігалася і була смачною.