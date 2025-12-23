Мороз небезпечніший, ніж здається: за якої температури вигул собак може нашкодити

Зимова прогулянка з собакою / © Pixabay

Власників собак закликають бути особливо обережними з прогулянками під час різкого похолодання. Фахівці застерігають: мороз може стати серйозним випробуванням для здоров’я чотирилапих, і не кожен улюбленець здатен його витримати.

Про це повідомило видання Express.

З настанням зими температура в окремих регіонах уже опускається нижче нуля. Експерти наголошують, що реакція собак на холод суттєво відрізняється залежно від породи та віку. Одні легко переносять мороз, тоді як інші починають мерзнути навіть за незначного зниження температури.

Найбільше від холоду страждають собаки з тонкою або короткою шерстю, стрункі породи, цуценята та літні тварини. Уже за +5 °C таким улюбленцям може бути дискомфортно. Коли стовпчики термометрів наближаються до нуля, прогулянки радять скорочувати, а за температури −4 °C і нижче ветеринари рекомендують узагалі залишати собак удома.

Довге перебування на морозі загрожує переохолодженням, обмороженнями, а також тріщинами на подушечках лап і носі. Тривожні сигнали — тремтіння, скиглення, небажання рухатися, піднімання лап, спроби сховатися в теплі або дезорієнтація. За появи таких симптомів тварину потрібно негайно забрати з вулиці та обережно зігріти.

Якщо погода все ж дозволяє вийти на прогулянку, фахівці радять використовувати теплий одяг для собак, особливо для короткошерстих порід. Активний рух допомагає зігрітися, але прогулянки мають бути короткими. Найкращий час для виходу взимку — з 11:00 до 15:00, коли повітря трохи прогрівається.

За найменших підозр на переохолодження зволікати не варто — ветеринарна допомога має бути надана якомога швидше.

