Підвищений рівень «поганого» холестерину — одна з головних причин проблем із серцем та судинами. На перший погляд, і морська риба, і курятина вважаються корисними для здоров’я, але лікарі часто наголошують: ці продукти по-різному впливають на серцево-судинну систему. Розповідаємо, що треба їсти — курятину чи морську рибу, щоб знизити рівень «поганого» холестерину в крові.

Що таке «поганий» холестерин і чому він небезпечний

Холестерин сам по собі не є ворогом, адже він потрібен організму для гормонів, мембран клітин і обміну речовин. Проблеми виникають тоді, коли зростає рівень ЛПНЩ — ліпопротеїнів низької щільності, які осідають на стінках судин і спричиняють атеросклероз. І саме харчування здатне або погіршити, або значно поліпшити ситуацію.

Морська риба: чому лікарі ставлять її на перше місце

Морська риба — один із найважливіших природних джерел омега-3 кислот, які безпосередньо знижують рівень «поганого» холестерину і водночас підвищують «хороший».

Найбільшу користь мають такі види риби:

лосось;

скумбрія;

оселедець;

сардини;

форель.

Омега-3 жирні кислоти зменшують запалення в судинах, запобігають утворенню бляшок, знижують рівень тригліцеридів, покращують еластичність судин. Це природний механізм для зниження «поганого» холестерину, якого немає в жодному з видів м’яса.

Лікарі радять вживати 2-3 порції морської риби на тиждень. Цього буде достатньо, щоб підтримувати здоров’я серця й контролювати холестерин.

Курятина: корисна, але не така ефективна

Курятина — дієтичне м’ясо, яке містить значно менше насичених жирів порівняно зі свининою чи яловичиною. Тому вона не підвищує ЛПНЩ так сильно, але й не знижує його активно. Вона просто є більш здоровою альтернативою жирному м’ясу — не більше.

Користь курятини залежить від способу приготування, найкориснішою вважається варена, тушкована й запечена. Не варто зловживати смаженою курятиною, бо вона може підвищувати рівень «поганого» холестерину, які і будь-яке інше м’ясо, приготоване в такий спосіб.