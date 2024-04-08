Морські свинки "Барбі" та інші: вчені знайшли у Тихому океані невідомих науці раніше істот

Доктор Адріан Гловер з Лондонського музею природної історії провів експедицію в зону Кларіон-Кліппертон в Тихому океані, яка допомогла розкрити три невідомих науці раніше істот. Зокрема, морських свинок "Барбі" та "однокумників" Amperima.

Про це розповіли у виданні IFLScience. Ця знахідка неймовірно цікава, але не лише тому, що були відкриті нові екзотичні види, але й через місце, де саме вони були знайдені. Зона Кларіон-Кліппертон вважається потенційним місцем глибоководного видобутку корисних копалин, в тому числі нікелю, марганцю, кобальту.

Як заявив морський біолог з Лондонського музею природної історії Реген Дреннан, більшість видів, які були виявлені під час експедиції, є новими для науки. Завдяки такому відкриттю створюються нові можливості для проведення подальших досліджень, які допоможуть зберегти біорізноманіття у такому унікальному середовищі.

Особливу увагу під час експедиції також приділяли збиранню і аналізу зібраних екземлярів. Вони стануть основою для подальших досліджень і можливого виявлення нових видів.

Так, наприклад, серед дослідників особливу зацікавленність викликає один з небагатьох хребетних, що були знайдені на такій глибині — щурохвіст.

Хоча глибоководний видобуток і може стати джерелом корисних копалин для зеленої революції, проте, за словами науковців, потрібно провести ще багато дослідницької роботи, щоб зрозуміти, як саме він вплине на морські екосистеми. Можливо, він нестиме негативні наслідки для природного середовища.

Експерти впевнені, перед тим, як приймати надзвичайно важливе рішення про експлуатацію ресурсів марганцю, кобальту і нікелю, які тут розташовані, потрібно ретельно вивчити всі можливі екологічні наслідки. Саме над цим і буде працювати надалі проєкт SMARTEX. Адже варто зрозуміти, чи зможуть морські екосистеми відновитися після втручання людини.

Завдяки експедиції в зону Кларіон-Кліппертон було відкрито цілий новий світ тваринного життя. А ще вона принесла нові надважливі запитання щодо збереження природного середовища.

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