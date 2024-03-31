Мошки не заводяться, а нові бутони з'являються майже не щодня: спробуйте новий ґрунт для орхідей

Орхідеї прикрашають дім своїм екзотичним квітінням. Але мало хто знає, що потрібно обрати правильний субстрат, щоб рослина вибивала якнайбільше бутонів.

Ви можете приготувати ґрунт для цієї прекрасної квітки своїми руками, контролюючи його склад та якість.

Найкраще для орхідей підходить кора дерев, адже вона забезпечує і необхідну повітропроникність, і достатній дренаж. Ви можете зібрати кору для рослин самостійно чи придбати вже готову у будь-якому квітковому магазині.

Якщо ви вирішили приготувати субстрат самостійно, ось простий і ефективний рецепт:

кора дерев (найкраще підходить сосна, дуб);

мох сфагнуму (за бажанням);

вермикуліт чи перліт (за бажанням, для кращого дренажу).

Процес приготування теж нескладний, тому з ним впорається навіть квітникар-початківець:

Кору потрібно подрібнити на невеликі шматки. Для вологоємності можете додати мох сфагнуму. Для покращення дренажу також за бажанням додається вермикуліт чи перліт. Всі компоненти необхідно ретельно перемішати. Субстрат слід зберігати у сухому і чистому місці.

Основними перевагами субстрату для орхідей, який був приготовлений самостійно, є те, що ви контролюєте всі його компоненти, їхню кількість та якість. Також це набагато економніше, ніж купувати новий субстрат в магазині.

Читайте також: