Моторошна ніч посеред океану: блогерка опублікувала відео з круїзного лайнера

Ніч в океані / © скриншот з відео

Блогерка на ім’я Вікторія показала, якою моторошною уночі стає подорож на круїзному лайнері, який пливе серед океану.

Опублікований в мережі TikTok ролик став вірусним, зібравши понад 20 млн переглядів та безліч коментарів.

«Круїзи — це весело, поки не зрозумієш… наскільки темним буває океан», — написала мандрівниця в коментарі до свого відео.

Для контрасту Вікторія спершу показала вид на океан у сонячний день, після чого продемонструвала кадри, зняті вночі.

Різниця надзвичайно вразила користувачів соцмереж, деякі з яких згадали у цьому контексті катастрофу «Титаніка», яка сталася серед ночі у квітні 1912 року.

Вони наголошували на тому, наскільки лячною мала бути ця подія саме вночі.

«Людям на „Титаніку“ довелося перебувати в такій темряві, у крижаній воді, чуючи крики тисяч людей», — йдеться в одному коментарі.

Дехто також згадав про таласофобію — страх глибини та відкритих водойм.

«Думаю, всі погодяться, що таласофобія — найзрозуміліший страх, який коли-небудь відчувала людина», — написав ще один коментатор.

Загалом користувачі масово зізнавалися, що відео викликало у них тривогу і навіть паніку.

Один із коментаторів пригадав власний досвід перебування на лайнері, який також плив уночі посеред океану.

«Я вийшов уночі на палубу, нікого не було. І раптом зрозумів, що якщо зроблю крок, то опинюся абсолютно один посеред темряви. Я ніколи раніше не відчував такого страху», — написав він.

