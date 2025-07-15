Моторошний ведмедик «зі шкіри» переполошив Каліфорнію: який вигляд має / © etsy

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У Каліфорнії моторошний плюшевий ведмедик, що виглядав так, ніби його зробили з людської шкіри, налякав місцевих жителів та правоохоронців, які негайно розпочали розслідування. Знахідка виявилася складним розіграшем.

Про це пише NYP.

У неділю вдень влада округу Сан-Бернардіно отримала повідомлення про можливі людські останки біля станції швидкого обслуговування на дорозі Беар-Веллі. На місці поліція виявила незвичайного плюшевого ведмедика. Замість звичного м’якого хутра, іграшка була покрита матеріалом, що нагадував людську шкіру, з пришитими губами, носом та очними западинами, створюючи враження, ніби частини тіла були хірургічно прикріплені.

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Територію магазину оточили для розслідування. Пізніше з’ясувалося, що це був реквізит для фільму жахів, створений продавцем Etsy під назвою «DarkSeedCreations». Творець підтвердив у Facebook, що це його виріб, який він відправив клієнту у Вікторвіллі, Каліфорнія, заперечуючи свою причетність до розіграшу.

Моторошний ведмедик-іграшка. / © etsy

Магазин «DarkSeedCreations» на Etsy відомий своїми моторошними виробами, що імітують людську шкіру на звичайних предметах. Опис плюшевого ведмедика в магазині відповідає знайденій іграшці: «Плюшевий ведмедик середнього розміру, покритий випадковими ділянками шкіри. Ідеально підходить для того, щоб затишно загорнутися або сховатися в чиємусь ліжку, кожен ведмедик має оригінальний дизайн». Серед інших товарів магазину — предмети з імітацією очей та інші незвичайні, а іноді й відразливі витвори.

Коронер вилучив плюшевого ведмедика з місця події, але результати розслідування ще не оприлюднені. Наразі невідомо, чи продовжить поліція розслідування цієї справи після встановлення особи творця.

Нагадаємо, у загадковій Атакамській западині, яка розташована на глибині майже 8000 метрів у Тихому океані, вчені зробили сенсаційне відкриття. Вони знайшли новий вид ракоподібних, названий Dulcibella camanchaca, який став першим виявленим активним хижаком на такій неймовірній глибині.

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