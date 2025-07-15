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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Моторошний ведмедик "зі шкіри" переполошив Каліфорнію: який вигляд має

Жахливий плюшевий ведмедик викликав паніку в Каліфорнії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Моторошний ведмедик «зі шкіри» переполошив Каліфорнію: який вигляд має

Моторошний ведмедик «зі шкіри» переполошив Каліфорнію: який вигляд має / © etsy

У Каліфорнії моторошний плюшевий ведмедик, що виглядав так, ніби його зробили з людської шкіри, налякав місцевих жителів та правоохоронців, які негайно розпочали розслідування. Знахідка виявилася складним розіграшем.

Про це пише NYP.

У неділю вдень влада округу Сан-Бернардіно отримала повідомлення про можливі людські останки біля станції швидкого обслуговування на дорозі Беар-Веллі. На місці поліція виявила незвичайного плюшевого ведмедика. Замість звичного м’якого хутра, іграшка була покрита матеріалом, що нагадував людську шкіру, з пришитими губами, носом та очними западинами, створюючи враження, ніби частини тіла були хірургічно прикріплені.

Територію магазину оточили для розслідування. Пізніше з’ясувалося, що це був реквізит для фільму жахів, створений продавцем Etsy під назвою «DarkSeedCreations». Творець підтвердив у Facebook, що це його виріб, який він відправив клієнту у Вікторвіллі, Каліфорнія, заперечуючи свою причетність до розіграшу.

Моторошний ведмедик-іграшка. / © etsy

Моторошний ведмедик-іграшка. / © etsy

Магазин «DarkSeedCreations» на Etsy відомий своїми моторошними виробами, що імітують людську шкіру на звичайних предметах. Опис плюшевого ведмедика в магазині відповідає знайденій іграшці: «Плюшевий ведмедик середнього розміру, покритий випадковими ділянками шкіри. Ідеально підходить для того, щоб затишно загорнутися або сховатися в чиємусь ліжку, кожен ведмедик має оригінальний дизайн». Серед інших товарів магазину — предмети з імітацією очей та інші незвичайні, а іноді й відразливі витвори.

Коронер вилучив плюшевого ведмедика з місця події, але результати розслідування ще не оприлюднені. Наразі невідомо, чи продовжить поліція розслідування цієї справи після встановлення особи творця.

Нагадаємо, у загадковій Атакамській западині, яка розташована на глибині майже 8000 метрів у Тихому океані, вчені зробили сенсаційне відкриття. Вони знайшли новий вид ракоподібних, названий Dulcibella camanchaca, який став першим виявленим активним хижаком на такій неймовірній глибині.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
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