Мовний розвиток немовлят у лоні матері: дослідження показало неочікувану реакцію мозку

Мозок немовлят відреагував однаково на іноземну та рідну мову, якщо до цього вони чули її в утробі. А от відповідь на незнайому іноземну мову відрізнялася від реакції мозку на почуті раніше мови. Про цен свідчать результати проведеного нещодавно дослідження. Це допоможе краще зрозуміти, як людський мозок вивчає та обробляє мову вже з раннього віку.

Дослідження опублікували в журналі Communications Biology.

Як перевіряли реакцію немовлят на іноземну мову?

Дослідникам уже було відомо, що немовлята з раннього віку мають сигнальні шляхи в мозку, які допомагають обробляти мову та відрізняються від таких шляхів у дорослих. Тому вони провели експеримент за участі жінок на восьмому місяці вагітності, щоб з’ясувати, як досвід в утробі впливає на формування сигнальних шляхів для розуміння мови. 39 вагітним вмикали короткі історії рідною та однією іноземною мовою, тоді як ще 21 жінка була в контрольній групі.

На третій день після народження дітей науковці вимірювали в них активність мозку під час того, як вмикали ті самі історії рідною мовою та двома іноземними, одна з яких була для дітей незнайомою. У контрольній групі реакція мозку дітей на історії рідною й обома іноземними мовами відрізнялася, що підтвердило й попередні результати досліджень, у яких фіксували різну мозкову активність у відповідь на рідну та іноземну мови.

А от в експериментальній групі в дітей, які до народження чули іноземну мову, відповідь мозку на рідну мову відрізнялася від реакції на геть незнайому іноземну. Особливо помітними були зміни в скроневій частці лівої та префронтальній частці правої півкуль мозку. Ці ділянки вважають відповідальними за навчання та здатність розпізнавати вже знайомі стимули, наприклад, почуті раніше слова.

