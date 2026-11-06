Може розлетітися просто в духовці: помилка зі скляною формою для запікання, якої припускаються господині

Як користуватися скляною формою для запікання / © pexels.com

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Одна поширена помилка під час приготування їжі може призвести до появи тріщин або навіть повного руйнування форми.

Йдеться про додавання води, бульйону чи іншої рідини в уже гарячу скляну форму. Так часто роблять, коли страва під час запікання стає сухою і хочеться додати їй соковитості. Проте виробники скляного посуду застерігають від такої практики: різка зміна температури може пошкодити скло. Розповідаємо, чому виникає ця проблема та як безпечно користуватися посудом для духовки.

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Чому не можна доливати рідину в гарячу скляну форму

Головна причина — термічний шок. Так називають пошкодження матеріалу внаслідок різкої зміни температури. Коли гаряче скло контактує з холоднішою рідиною, різні його ділянки починають охолоджуватися нерівномірно. Через це виникає внутрішнє напруження, яке може спричинити тріщини або розколювання посуду.

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Скляні форми для запікання зазвичай виготовляють із боросилікатного скла або загартованого натрієво-кальцієвого скла. Ці матеріали мають різні властивості: боросилікатне скло краще витримує температурні коливання, а загартоване натрієво-кальцієве — механічні удари. Однак обидва типи залишаються вразливими до термічного шоку.

Виробник Pyrex, наприклад, окремо попереджає, що додавання рідини в уже нагрітий скляний посуд може послабити його міцність і призвести до розбиття. Тому навіть невелика кількість холодного бульйону чи води здатна створити небезпечну ситуацію.

Які ще помилки можуть призвести до тріщин на скляному посуді

Додавання холодної рідини в гарячу форму — не єдина причина пошкодження скла. Є кілька інших ситуацій, яких варто уникати під час приготування їжі:

Переставляти форму з морозильної камери безпосередньо в духовку. Заморожене скло зазнає різкого нагрівання, через що може тріснути. Ставити холодну форму з холодильника в гарячу духовку. Значна різниця температур також створює ризик термічного шоку. Перевіряйте інструкцію виробника конкретного посуду. Ставити гарячу форму на холодну або мокру поверхню. Контакт із холодною стільницею, мокрою металевою поверхнею чи вологою тканиною може спричинити нерівномірне охолодження скла. Використовувати посуд із тріщинами та сколами. Навіть невеликі пошкодження можуть послабити конструкцію, тому таку форму краще замінити. Використовувати скляну форму на плиті або відкритому вогні. Посуд для запікання не призначений для прямого нагрівання, якщо виробник прямо не зазначив інше.

Головне правило — уникати різких температурних перепадів і дотримуватися рекомендацій, зазначених виробником на упаковці або в інструкції.

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Як безпечно додавати рідину під час запікання

Якщо під час приготування м’яса, птиці чи овочів страва починає підсихати, не поспішайте доливати воду або бульйон у гарячу скляну форму. Є кілька способів зберегти соковитість їжі та водночас не пошкодити посуд.

Додавайте рідину ще до початку запікання.

Якщо за рецептом потрібні вода, бульйон, соус або маринад, налийте їх у форму до того, як поставите її в духовку. Так скло не контактуватиме з додатковою холодною рідиною вже під час нагрівання.

Використовуйте сік, який виділила страва.

Під час запікання м’ясо, птиця та овочі можуть виділяти достатньо власного соку. Щоб страва не пересихала, періодично поливайте її рідиною, яка вже є на дні форми. Для цього можна використовувати кулінарну ложку або спеціальну силіконову щіточку.

Дайте формі охолонути перед додаванням рідини.

Якщо додатковий бульйон чи вода справді необхідні, спочатку дістаньте посуд із духовки та поставте його на суху дерев’яну підставку, решітку для охолодження або сухий термостійкий килимок. Дочекайтеся повного охолодження до кімнатної температури, і лише тоді додавайте рідину. Після цього можна знову поставити форму в духовку, якщо це дозволяє інструкція виробника.

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Обирайте інший посуд для страв, які потребують постійного доливання рідини.

Якщо рецепт передбачає регулярне додавання бульйону, води чи соусу під час приготування, краще скористатися металевою формою або посудом, спеціально призначеним для таких умов. Це допоможе уникнути ризику пошкодження скла.

Як правильно доглядати за скляною формою для запікання

Щоб посуд служив довше та не створював небезпеки під час приготування їжі, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:

перед використанням перевіряйте форму на наявність тріщин, подряпин і сколів;

не ставте гарячий посуд на холодні, мокрі або металеві поверхні;

не охолоджуйте гарячу форму під струменем холодної води;

не використовуйте посуд для запікання на газовій чи електричній плиті;

не ставте форму з морозильної камери в розігріту духовку;

використовуйте лише той посуд, на якому є позначка про придатність для духовки;

завжди перевіряйте допустиму температуру нагрівання в інструкції виробника.

Скляний посуд зручний для приготування багатьох страв, однак потребує обережного поводження. Якщо уникати різких перепадів температур, не доливати холодну рідину в гарячу форму та не використовувати пошкоджений посуд, ризик його руйнування буде значно меншим.

FAQ

Чи можна доливати воду в гарячу скляну форму для запікання?

Ні, цього робити не рекомендується. Контакт гарячого скла з холодною водою може спричинити термічний шок — нерівномірну зміну температури, через яку виникає внутрішнє напруження та можуть з’явитися тріщини. Якщо потрібно додати рідину, зробіть це до початку запікання або дочекайтеся повного охолодження форми.

Чому скляна форма для запікання тріскається в духовці?

Найчастіше причиною стає різкий перепад температур. Скло може тріснути, якщо поставити холодну форму в гарячу духовку, долити холодну рідину в гарячий посуд або поставити щойно вийняту з духовки форму на холодну чи мокру поверхню. Також ризик пошкодження зростає, якщо на склі вже є сколи або тріщини.

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