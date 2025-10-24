ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Може цапнути: собак цієї породи ветеринари бояться найбільше

Найпопулярніша порода собак — чихуахуа часто може бути «сварливою» і гавкати на незнайомців чи інших тварин. Окрім того, ці чотирилапі часто намагаються вкусити свого ветлікаря під час огляду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чихуахуа кусаються найчастіше під час огляду у ветлікаря

Чихуахуа кусаються найчастіше під час огляду у ветлікаря / © iStock

Мільйони людей у світі обожнюють своїх чотирилапих друзів, особливо собак. Ці віддані тварини приносять багато радості, проте водночас вони також вимагають великої відповідальності та ретельного догляду від своїх власників. Відомий ветеринар розповів, яка саме порода собак має найбільшу схильність кусатися під час відвідування клініки.

Про це пише Daily Express.

Відомий ветеринар Амір Анварі, який ділиться своїм досвідом у відео в TikTok, часто розповідає цікаві історії про тварин і їхніх власників.

У нещодавньому ролику він назвав породу собак, яка, на його думку, найчастіше намагається вкусити ветеринарів.

На думку спеціаліста, це — чихуахуа. Попри те, що ці собаки відомі своєю відданістю, вони також дуже жваві та наполегливі.

Багато власників собак цієї породи у коментарях під відео погодилися з оцінкою ветеринара.

Чихуахуа

Чихуахуа

За даними PetMD, чихуахуа можуть бути «сварливими» і гавкати на незнайомців чи інших тварин. Водночас фахівці роз’яснили, що коли вони нервують, то гавкають і «забувають, які вони насправді крихітні».

Експерти радять власникам чихуахуа уважно стежити за своїм улюбленцем, особливо коли він контактує з незнайомими людьми чи тваринами.

Також слід пам’ятати: бути власником собаки — це серйозне зобов’язання, окрім того, не всі породи можуть підійти для тих, хто вперше бере собі чотирилапого друга.

Раніше експерти назвали дві породи собак, які ніколи не зрадять своїх власників. Водночас вони наголосили, що порода — лише відправна точка. Найважливіше те, щоб темперамент і потреби тварини відповідали вашому способу життя.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie