Може цапнути: собак цієї породи ветеринари бояться найбільше

Чихуахуа кусаються найчастіше під час огляду у ветлікаря / © iStock

Реклама

Мільйони людей у світі обожнюють своїх чотирилапих друзів, особливо собак. Ці віддані тварини приносять багато радості, проте водночас вони також вимагають великої відповідальності та ретельного догляду від своїх власників. Відомий ветеринар розповів, яка саме порода собак має найбільшу схильність кусатися під час відвідування клініки.

Про це пише Daily Express.

Відомий ветеринар Амір Анварі, який ділиться своїм досвідом у відео в TikTok, часто розповідає цікаві історії про тварин і їхніх власників.

Реклама

У нещодавньому ролику він назвав породу собак, яка, на його думку, найчастіше намагається вкусити ветеринарів.

На думку спеціаліста, це — чихуахуа. Попри те, що ці собаки відомі своєю відданістю, вони також дуже жваві та наполегливі.

Багато власників собак цієї породи у коментарях під відео погодилися з оцінкою ветеринара.

Чихуахуа

За даними PetMD, чихуахуа можуть бути «сварливими» і гавкати на незнайомців чи інших тварин. Водночас фахівці роз’яснили, що коли вони нервують, то гавкають і «забувають, які вони насправді крихітні».

Реклама

Експерти радять власникам чихуахуа уважно стежити за своїм улюбленцем, особливо коли він контактує з незнайомими людьми чи тваринами.

Також слід пам’ятати: бути власником собаки — це серйозне зобов’язання, окрім того, не всі породи можуть підійти для тих, хто вперше бере собі чотирилапого друга.

Раніше експерти назвали дві породи собак, які ніколи не зрадять своїх власників. Водночас вони наголосили, що порода — лише відправна точка. Найважливіше те, щоб темперамент і потреби тварини відповідали вашому способу життя.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.