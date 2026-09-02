Можете залишитися без квітів навесні: які гортензії не можна обрізати восени

Не обрізайте ці гортензії восени: 5 видів, які втратять квіти / © Associated Press

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Гортензії вважають доволі витривалими рослинами, однак неправильна обрізка може залишити кущі без пишного цвітіння наступного сезону. Особливо обережними садівникам варто бути восени, адже для деяких видів цей період зовсім не підходить для видалення пагонів.

Про це розповіла сертифікована експертка із садівництва Лотте Берендсен із застосунку PlantIn, передає видання Martha Stewart.

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Частина гортензій формує квіткові бруньки на старій деревині — тобто на пагонах, які вже є на кущі. Вони можуть закладатися восени та зберігатися протягом зими. Якщо в цей час сильно обрізати рослину, разом із гілками можна випадково видалити й майбутні квіти.

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Великолисті гортензії

Гортензію великолисту (Hydrangea macrophylla) краще не чіпати восени. Після того як наприкінці літа суцвіття побуріють, експертка радить залишити їх на рослині до завершення зими.

Під час морозів старі квіти допомагають захищати молоді бруньки. Обрізати кущ можна наприкінці зими або на початку весни — до активного росту нових пагонів. Тоді відцвілі суцвіття видаляють до останнього здорового листка. Надто сильно вкорочувати рослину не рекомендують, оскільки це також може позначитися на її розвитку.

Дуболисті гортензії

Для гортензії дуболистої (Hydrangea quercifolia) оптимальним часом для обрізки є літо — приблизно червень-липень, коли цвітіння вже завершилося.

Осіння обрізка може нашкодити кущу, оскільки разом із пагонами можна зрізати нові бруньки та таким чином вплинути на цвітіння наступного року.

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Цей вид загалом не потребує радикального формування. Якщо кущ не надто розрісся, достатньо прибрати мертві гілки. За один раз фахівчиня радить видаляти не більше третини рослини.

Такого самого принципу варто дотримуватися і під час формування інших гортензій: надмірна обрізка може послабити кущ.

Гірські гортензії

Гірську, або пильчасту, гортензію (Hydrangea serrata) восени також краще залишити без обрізки. Старі суцвіття варто зберігати на кущі до весни, оскільки вони допомагають захистити молоді пагони та бруньки від холоду.

Мертві та старі пагони експертка рекомендує прибирати безпосередньо перед початком нового вегетаційного періоду — наприкінці зими або на самому початку весни.

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Волотисті гортензії

Гортензія волотиста (Hydrangea paniculata) відома своєю високою морозостійкістю. Її великі конусоподібні суцвіття можуть бути настільки важкими, що гілки куща вигинаються під їхньою вагою.

Обрізку цього виду краще відкласти до кінця зими або початку весни. У цей період можна видалити старі квіти та підрізати пагони, щоб скоригувати розмір і форму куща.

В’юнкі гортензії

В’юнку гортензію (Hydrangea anomala) рекомендують обрізати влітку, коли вона вже завершила цвітіння.

Сильно вкорочувати рослину не потрібно. Зазвичай достатньо прибрати мертві гілки та зів’ялі суцвіття, не втручаючись суттєво у структуру куща.

Нагадаємо, вересневе обрізання допомагає деяким рослинам підготуватися до зими та закласти основу для нового сезону. Садівникам назвали шість рослин, які саме зараз потребують уваги.

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