Можете залишитися без врожаю: які рослини небезпечно вирощувати біля помідорів

Помідори / © Associated Press

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Під час вирощування помідорів важливо враховувати не лише полив, освітлення та якість ґрунту, а й сусідство з іншими культурами. Деякі рослини добре поєднуються з томатами, тоді як інші можуть заважати їхньому росту, конкурувати за поживні речовини або сприяти поширенню хвороб.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти із садівництва Керрі Спунемор та Келлі Сміт Трімбл назвали 10 рослин, які краще не висаджувати поряд із помідорами.

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Фенхель

Фенхель належить до алелопатичних рослин. Це означає, що він виділяє в ґрунт речовини, які можуть пригнічувати розвиток інших культур. За словами Керрі Спунемор, таке сусідство здатне безпосередньо впливати на ріст помідорів, тому висаджувати фенхель поблизу томатів не рекомендується.

Капуста

Капуста та інші представники родини хрестоцвітих можуть конкурувати з помідорами за поживні речовини. Крім того, через активний ріст капуста здатна витісняти томатні рослини та створювати для них менш сприятливі умови.

Квасоля

Хоча деякі поради для городників допускають спільне вирощування квасолі та помідорів, експерти застерігають від такого сусідства. За активного росту квасоля може затінювати томати та конкурувати з ними за воду, сонячне світло й поживні речовини.

Кріп

Більшість пряних трав добре поєднуються з помідорами, однак кріп є винятком. Фахівці зазначають, що дорослі рослини кропу можуть впливати на розвиток кореневої системи томатів і забирати з ґрунту необхідні поживні речовини.

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Кукурудза

Кукурудза виростає високою і може створювати значне затінення. Через нестачу сонячного світла помідори можуть розвиватися повільніше, що негативно вплине на їхній ріст.

Бамія (окра)

Бамія також формує густе та високе листя. Саме тому її не радять висаджувати поруч із томатами, які потребують щонайменше шість-вісім годин сонячного світла на день.

Картопля

Експертка з городництва Келлі Сміт Трімбл рекомендує тримати картоплю подалі від помідорів. Обидві культури належать до родини пасльонових, тому схильні до однакових шкідників і захворювань.

Броколі

Броколі належить до так званих культур із високою потребою в поживних речовинах. Для активного росту їй потрібен родючий ґрунт, тому поряд із помідорами вона може створювати небажану конкуренцію за живлення.

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Цвітна капуста

Цвітна капуста не лише активно використовує поживні речовини із ґрунту, а й може приваблювати шкідників, зокрема попелицю та капустяних червців. Ці комахи здатні пошкоджувати й помідори.

Баклажан

Як і картопля, баклажан належить до родини пасльонових. Він конкурує з помідорами за поживні речовини та може сприяти поширенню фітофторозу. Це грибкове захворювання передається через комах, воду, вітер і тварин та часто уражає картоплю й томати. Одними з його ознак є потемніння плодів, їхнє загнивання та зморщування листя.

Раніше ми повідомляли, як обрізати помідори в червні, щоб вони давали багато плодів протягом усього літа.

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