Може перетворитися на розплідник грибка і бактерій: як часто потрібно мити щітку для волосся

На жаль, більшість з нас забуває про правильний догляд за щіткою для волосся. А це негативно впливає на стан шкіри голови. Як часто потрібно мити гребінець і як це правильно робити — розбираємося.

Насамперед, варто запам'ятати, що потрібно видаляти залишки волосся щоразу після використання гребінця або щітки. А ось мити цей предмет фахівці рекомендують не рідше одного разу на тиждень. Хоча частота залежить від декількох важливих факторів.

Наприклад, власницям масного типу волосся краще мити щітку хоча б двічі на тиждень. Це пояснюється тим, що на її поверхні накопичується більше шкірного сала.

Якщо ви часто використовуєте різноманітні засоби для укладання, вони також можуть накопичуватися на щітці, тому її доведеться мити частіше. Навколишнє середовище впливає не менше. Якщо ви перебуваєте у забрудненому місці, то пил може також осідати на гребінці, що потребує особливого догляду.

Пам'ятайте, що на щітці залишається не лише ваше волосся, а ще омертвіла шкіра, частинки косметики, шкірне сало, бактерії і бруд, які негативно впливають на зовнішній вигляд волосся і стан шкіри голови. Якщо ви будете використовувати брудний гребінець чи щітку, то це може призвести до проблем, з якими не завжди легко впоратися:

швидко маснітиме волосся — зачіска буде втрачати свій об'єм, мати менш свіжий вигляд, адже ви щоразу будете переносити шкірне сало на шкіру голови;

— зачіска буде втрачати свій об'єм, мати менш свіжий вигляд, адже ви щоразу будете переносити шкірне сало на шкіру голови; закупорення пор — вони забиватимуться брудом, що накопичився на щітці, а це призведе до подразнень та появи лупи;

— вони забиватимуться брудом, що накопичився на щітці, а це призведе до подразнень та появи лупи; погіршення стану волосся — вони будуть ослабленими та ламкими, зачіска втратить свій блиск і стане тьмяною;

— вони будуть ослабленими та ламкими, зачіска втратить свій блиск і стане тьмяною; ризик розвитку інфекцій — на брудній щітці швидко розвиваються бактерії та грибки, які будуть переноситися на шкіру голови.

Як правильно мити щітку для волосся

Хороша новина полягає в тому, що миття щітки — це доволі проста процедура. Вам не знадобляться спеціальні мийні засоби. Розчиніть кілька крапель шампуню у воді чи додайте кілька ложок харчової соди і занурте гребінець чи щітку на 10-15 хвилин. Якщо у вас дерев'яні засоби, тоді краще зменшити час до 5 хвилин.

Візьміть чисту м'яку щітку і вичистіть всі проміжки між щетинками. Після процедури промийте гребінець проточною водою.

Сушитися щітка повинна у вертикальному положенні чи щетиною донизу, щоб волога не затримувалася всередині.

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