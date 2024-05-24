Може підставити вас будь-якої миті: 5 ознак того, що людина лише прикидається доброзичливою

Якщо вам здається, що людина зовсім не така прихильна до вас, як показує, то краще придивитися пильніше. Можливо, це дійсно так. Психологи говорять, що ми можемо зчитувати брехню інтуїтивно, за прихованими ознаками. Розповідаємо, які саме ознаки видають нещирість і вдавану доброзичливість людини.

Як перевірити, чи справді людина до вас добре ставиться, чи лише вдає

Підкреслена ввічливість. Якщо людина до вас звертається на "ви", коли з усіма іншими на "ти", тоді варто бути обачними. Оскільки такий спосіб спілкування показує, що людина не збирається з вами бути відвертою.

Якщо людина до вас звертається на "ви", коли з усіма іншими на "ти", тоді варто бути обачними. Оскільки такий спосіб спілкування показує, що людина не збирається з вами бути відвертою. Уникнення зорового контакту. Якщо немає контакту поглядів, отже, немає щирості та довіри. Людині некомфортно зближуватися, а відмовитися від спілкування з вами вона не може з будь-яких причин. Тому усіляко намагатиметься уникати дивитися вам в очі.

Якщо немає контакту поглядів, отже, немає щирості та довіри. Людині некомфортно зближуватися, а відмовитися від спілкування з вами вона не може з будь-яких причин. Тому усіляко намагатиметься уникати дивитися вам в очі. Відсутність запитань. Коли ми щиро цікавимося кимось, то ставимо купу запитань. Якщо спілкуючись з вами, людина ні про що вас не запитує, значить, ви їй не подобаєтеся.

Коли ми щиро цікавимося кимось, то ставимо купу запитань. Якщо спілкуючись з вами, людина ні про що вас не запитує, значить, ви їй не подобаєтеся. Негативна мова тіла. Тілесні прояви й емоції практично неможливо контролювати, тому по жестах тіла досить легко відслідкувати правду. Якщо людина відступає, коли ви наближаєтеся, здригається від ваших дотиків, значить, вона вкрай негативно ставиться до вас. Також про погане ставлення говорять схрещені руки під час розмови й відсторонений погляд.

Тілесні прояви й емоції практично неможливо контролювати, тому по жестах тіла досить легко відслідкувати правду. Якщо людина відступає, коли ви наближаєтеся, здригається від ваших дотиків, значить, вона вкрай негативно ставиться до вас. Також про погане ставлення говорять схрещені руки під час розмови й відсторонений погляд. Замасковані образи. Іноді люди роблять такі компліменти, що це швидше образа, ніж добрі слова захоплення вашою персоною. Наприклад: "У тебе така гарна сукня, але колір зовсім тобі не личить, ти якась бліда в ній". Тут треба зрозуміти, що людина вас не любить настільки, що дозволяє собі говорити такі "компліменти".

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