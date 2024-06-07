Може стати в пригоді: як захистити холодильник в літню спеку під час вимкнень світла

На початку червня українці зіткнулися з проблемою повернення графіків вимкнення електроенергії. В такому разі найбільше страждає холодильник, особливо у літню спеку.

Під час віялових вимкнень електроенергії перепади напруги в мережі можуть пошкодити холодильник. Тому, коли вимкнули електрику, краще витягнути з розетки штепсель. Також не слід вмикати техніку одразу після появи світла, адже можуть мати місце стрибки напруги. Краще зачекати 5-10 хвилин.

Для захисту побутової техніки від стрибків напруги, фахівці рекомендують використовувати спеціальні прилади, які називаються стабілізаторами напруги. Їх потрібно встановити у розетку і підключити техніку через них. Також можете використовувати прилад типу "Бар'єр".

Різниця полягає у тому, що "Бар'єр" автоматично відключить прилад від мережі, якщо відбуватимуться будь-які зміни напруги. А стабілізатор сам вирівнює напругу, забезпечуючи безперебійне електропостачання техніки. Коли світло знову з'явиться стабілізатор самостійно витримає кілька хвилин, а вже потім увімкне техніку.

Щоб заощадити електроенергію, слідкуйте за тим, щоб дверцята холодильника були щільно зачинені. Так холод усередині зберігатиметься краще під час вимкнення світла. Допоможуть впоратися з проблемою псування продуктів невеликі сумки-холодильники. Хоча в них їжу можна зберігати не так довго, як у герметично закритому холодильнику.

Важливо повністю завантажувати морозильну камеру. Під час вимкнення світла заповнена морозилка буде зберігати холод до 3 діб. Якщо вам необхідно витягнути якийсь продукт з морозильної камери, краще покласти на його місце пластикову пляшку з водою. Завдяки замерзлій рідині в холодильнику акумулюватиметься холод, а самому приладу знадобиться набагато менше енергії, щоб підтримувати температуру.

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