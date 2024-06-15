Може зістарити на 10 років: стилісти поділилися, чубчик якої довжини не підходить зрілим жінкам

Жінки вдаються до різних способів, щоб мати молодший вигляд. Правильна стрижка — один із таких.

У виданні SheFinds розповіли, які зачіску і довжину чубчику краще не робити зрілим жінкам, адже вони можуть візуально зістарити на цілих 10 років.

Найпоширеніша помилка жінок, які вже переступили рубіж у 50 років, є стрижка довгий боб або надто чубчик, які підстригають без жодних шарів. Фахівці зазначають, якщо зріла жінка обирає таку зачіску, вона точно буде мати старший вигляд.

Ще однією невдалою зачіскою для жінок після 50 стилісти називають боб з чубчиком, який підстрижений рівно над бровами. Якщо вам хочеться приховати зморшки на чолі, слід обрати боб з чубчиком-шторкою. Така зачіска допоможе мати на 10-15 років молодший вигляд.

Що стосується довжини волосся, то зрілим жінкам спеціалісти радять зупинятися на бобі до підборіддя або ключиць. Середню довжину краще уникати.

Стилісти стверджують, що надто пряме волосся часто додає образу кілька зайвих років, тому не забувайте про шари та щоденне укладання, якщо хочете приголомшити всіх навколо своїм молодим виглядом.

Не менш ідеальною стрижкою з чубчиком для жінок після 50 вважається піксі. Але тут важливо, щоб було достатньо шарів, щоб волосся не мало надто тонкий і нещасний вигляд. Саме чубчик задає тон всій зачісці, а тому його доведеться щодня вкладати.

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