Можете накликати біду: в які дні тижня краще не займатися прибиранням за народними прикметами

Багато хто з українців носить під одягом шпильку чи інші обереги, щоб не накликати на себе біди. Але потрібно також звернути увагу на те, в які дні тижня ви прибираєте в будинку. Виявляється, за народними прикметами для цього підходять не всі.

Захотілося поприбирати в квартирі або будинку в понеділок, п'ятницю або неділю? Краще знайдіть собі інше заняття, адже за народними прикметами, ці дні є несприятливими для цього. Більше того, нічого гіршого ви просто не можете придумати.

Справа в тому, що під час прибирання у зазначені дні, є велика можливість "вимести" разом зі сміттям та брудом з оселі щастя, радість, добробут, а натомість накликати біди та проблеми.

Також народні повір'я вказують, що не можна міняти постільну білизну ввечері в п'ятницю та в неділю. Це — не до добра.

Проте в понеділок можете зайнятися легкими справами, наприклад, протерти пил чи провітрити кімнату, це допоможе покращити енергетику в будинку.

Якщо ви також вірите у народні прикмети або намагаєтесь жити за їхніми правилами, то у вас залишається не так мало днів, щоб провести прибирання. Можете мести віником, мити вікна, пилососити у вівторок, середу, четвер та суботу.

Взагалі, субота вважається найкращим часом для прибирання. Тут є лише одне застереження: не робити це в суботу перед Великоднем.

Середа вважається тим днем, коли ви можете "налагодити зв'язок" з грошовим каналом, притягнувши до оселі фінансове благополуччя. Також це сприятливий день, щоб приділити час рослинам.

Позбавляючись сміття та усього зайвого в ці дні, людина ніби "звільняє" місце для нового щастя, фінансів, здоров'я та гармонії між добочадцями. Важливо зазначити, що за народними прикметами потрібно позбавляти не лише пилюки та бруду, але й непотрібних чи поломаних речей.

Генеральне прибирання краще перенести, якщо день випадає на церковне свято. Хоча священники про це нічого не говорять, але наші предки також намагалися утримуватися від подібних дій.

Що стосується того, до якої години можна прибирати в будинку, то в будь-який день краще всі роботи завершити до заходу сонця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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